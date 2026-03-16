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Atriz Teyana Taylor discute com segurança no Oscar: 'Eu não tolero desrespeito'

A imagem mostra Teyana cercada de outros convidados da cerimônia em uma área lotada

Estadão Conteúdo
fonte

Atriz Teyana Taylor (Reprodução / Instagram @teyanataylor)

Teyana Taylor, atriz de Uma Batalha Após a Outra, viveu um momento tenso nos bastidores do Oscar 2026 na noite deste domingo, 15, em Los Angeles. Indicada à categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, ela aparece discutindo com alguém em um vídeo que circula nas redes sociais.

A imagem mostra Teyana cercada de outros convidados da cerimônia em uma área lotada, argumentando com alguém que não aparece no quadro. É possível ouvi-la dizer, irritada, em direção a ele: "Você é um homem colocando as mãos em uma mulher. Você é muito grosseiro." Em seguida, ela explica a situação para uma mulher que está ao seu lado.

"Porque ele colocou as mãos dele em uma mulher. O que ele está fazendo? Ele praticamente me empurrou", explica. "Todo mundo aqui está se divertindo, mas quando você me empurra, a história é diferente. Não encoste em mim, não me empurre", avisa. "Eu não tolero desrespeito."

O que aconteceu?

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Teyana é parte do elenco de Uma Batalha Após a Outra, principal vencedor do Oscar 2026, que levou as categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Montagem e Melhor Direção de Elenco. Ao TMZ, ela declarou que o desentendimento foi com alguém da equipe de segurança.

A revista Variety conversou com fontes que estavam no local e explicaram a situação, que ocorreu após o encerramento da cerimônia e a entrega do Oscar de Melhor Filme. Segundo a fonte, a foto oficial do elenco e da equipe seria feita no palco do Dolby Theatre, e dois executivos da Warner Bros. Pictures estavam tentando chegar até o local para o registro.

Teyana, então, desceu do palco e chegou perto para ajudar a diretora executiva Pamela Abdy. Quando as duas tentaram voltar para a foto, um segurança tentou impedir que elas subissem no palco, colocando suas mãos em Teyana. "O cara viu Teyana descer e, quando elas tentaram voltar, ele quis impedir", disse a fonte. Foi neste momento que a atriz ficou irritada.

Em nota enviada também à Variety, a equipe responsável pela segurança do Oscar, Security Industry Specialists, Inc, disse que o funcionário estava tentando manter a ordem.

"Houve uma breve interação entre a Sra. Taylor e um membro de nossa equipe de segurança durante o show de ontem à noite. Nossos seguranças estavam trabalhando para controlar o fluxo de pessoas em uma área com grande público e garantir a segurança de todos os convidados. Durante essa interação, houve um contato acidental e lamentamos que a situação tenha se agravado. Esse não é o padrão de profissionalismo que esperamos de nossa equipe e já tomamos as devidas providências internas para garantir que situações como essa não se repitam."

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