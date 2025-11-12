Capa Jornal Amazônia
Atriz lésbica culpa Sydney Sweeney por fracasso de 'Christy', filme sobre boxeadora gay

Rose disse que estava na disputa para o papel de Cherry em Christy, reforçando que muitas outras atrizes que estavam fazendo testes para o filme eram lésbicas, assim como Salters

Estadão Conteúdo
fonte

Sydney Sweeney como Christy Salters (Instagram @sydney_sweeney)

Christy, cinebiografia sobre a boxeadora Christy Salters (antes Christy Martin), se tornou a terceira decepção seguida nas bilheterias de Sydney Sweeney, com muitos culpando as polêmicas recentes da atriz pela recepção fria às suas produções recentes. Ruby Rose, atriz LGBTQIA+ de produções como Batwoman e John Wick: Um Novo Dia Para Matar, endossou o coro crítico à colega, chamando-a de "idiota" por fazer uma personagem gay apesar de suas posições políticas.

Em postagem no Threads, Rose disse que estava na disputa para o papel de Cherry em Christy, reforçando que muitas outras atrizes que estavam fazendo testes para o filme eram lésbicas, assim como Salters. A artista elogiou o roteiro do longa, classificando-o como "transformador" e "incrível", mas também criticou a declaração de Sweeney de que o filme foi feito "para as pessoas".

"Nenhuma 'das pessoas' quer ver alguém que as odeia desfilando e fingindo ser uma delas", escreveu Rose. "Sweeney é uma idiota e arruinou o filme. Christy merecia mais que isso."

Rose ainda reforçou que sua crítica não vem por inveja por não ser escalada no filme, uma vez que isso é comum na indústria. "Perder papéis acontece o tempo todo."

Lançado em mais de 2 mil cinemas nos Estados Unidos e Canadá, Christy teve uma arrecadação baixíssima de 1,3 milhão de dólares, se tornando uma das piores estreias da história de Hollywood. O longa, de orçamento estimado em 40 milhões de dólares, segue a vida pessoal e a carreira de Christy Salters, mais popular boxeadora mulher dos anos 1990.

Dirigido por David Michôd, Christy relembra os casos de abuso e violência doméstica sofridos pela atleta pelas mãos de seu técnico e ex-marido, Jim Martin, e como ela escapou de seu domínio.

A própria Salters se envolveu em polêmica com a comunidade LGBTQIA+ em 2024, quando criticou as regras sobre pessoas transgênero competindo no boxe. Apesar da regulamentação severa, que exige testes frequentes de testosterona e cirurgia genital, a ex-atleta afirmou em entrevista à Fox News, conhecida por seu edital e público conservador, que as autoridades estão "deixando um homem lutar com uma mulher. Não é justo, não é como fazemos as coisas."

Christy estreou nas telas do cinema norte-americano no último dia 7. O filme ainda não tem previsão para entrar em cartaz no Brasil.

Palavras-chave

CINEMA/CHRISTY/SYDNEY SWEENEY/FRACASSO
Cultura
