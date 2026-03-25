Atriz Fernanda Nobre mergulha em rio do Amazonas e explica a origem real da 'Lenda do Boto'; veja

A pesquisadora e influenciadora Fernanda Nobre utilizou suas mídias sociais para explicar com detalhes a origem da "Lenda do Boto", que é conhecida nacionalmente como uma das histórias mais famosas da região amazônica. Durante uma visita ao estado do Amazonas, a influencer teve a oportunidade de mergulhar no rio junto com os botos e explorar uma versão da lenda diferente da que é repassada de geração a geração.

"Você já ouviu a lenda do boto? Que o boto engravida as mulheres? É porque na época do ciclo da borracha, a Amazônia recebia muita gente de fora e os visitantes/ viajantes manipulavam as mulheres, transavam com elas e iam embora. E essas mulheres, naquela época, era um escândalo, elas grávidas sem um parceiro, sem um namorado, sem um marido. E elas diziam que engravidavam dos botos", explicou Fernanda Nobre.

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A história popular da Lenda do Boto

A história mais repassada de forma carinhosa e romântica por meio do folclore brasileiro é a de que nas noites de festa junina, um boto-cor-rosa se transformava em um homem belo e elegante que gostava de encantar mulheres. Ele se aproximava das jovens com um olhar sedutor e as levava para o fundo do rio, onde as engravidava, e no dia seguinte voltava à sua forma natural, deixando as mulheres sozinhas com a criança.

O relato contado pela atriz Fernanda Nobre é uma outra versão que envolve algumas questões sociais, como possíveis assédios e importunações sexuais em áreas ribeirinhas da região amazônica. "Esse é o exemplo de coisas que a gente naturaliza, acha graça, faz piada, mas a história por trás é triste, de assédio e manipulação com as mulheres\", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Nos comentários do vídeo publicado no Instagram, algumas pessoas comentaram sobre a triste realidade da Lenda do Boto. "A verdadeira origem desta lenda é muito mais cabeluda do que você imagina, essa lenda acoberta o abuso infantil em crianças e pré-adolescentes, e ainda colocam a culpa no boto", disse uma pessoa. "Tudo pra tirar a responsabilidade dos homens, como sempre. Triste isso", pontuou outra seguidora.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)