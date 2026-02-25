Atriz acusa Eric Dane de bullying no set de 'Grey's Anatomy'

Na última semana, atores, amigos e fãs se uniram para prestar homenagens e se despedir do ator Eric Dane, que morreu na última quinta-feira, 19, aos 53 anos, em decorrência da esclerose lateral amiotrófica.

Porém, no meio dos recados de apoio à família do ator de Grey's Anatomy, um comentário se destacou: em resposta à notícia publicada pela revista Variety, a atriz Laura Ann Tull escreveu que Dane era apenas "um bully e um babaca".

Laura, que trabalhou como figurante em Grey's Anatomy por vários anos, publicou ainda uma série de mensagens no Threads logo após a notícia da morte de Dane e afirmou que o ator a ridicularizou, falou mal dela pelas costas e causou danos duradouros, tanto profissionais quanto pessoais. "Ele era um covarde que me maltratou. Me intimidou. Zombou de mim", escreveu ela em uma resposta nas redes. Em outra, lamentou pelo fato de Dane nunca ter se desculpado: "Ele acabou de morrer. Eu só queria que ele tivesse se desculpado e admitido o que fez."

VEJA MAIS



Tull alegou ainda que foi ela a responsável pela saída de Dane da série em 2012. "Eu sou a razão pela qual ele foi demitido de Grey's". Ela disse ter ligado para o escritório de Shonda Rhimes, criadora e produtora executiva da série, duas semanas antes do anúncio oficial da demissão de Dane. "Duvido que Rhimes algum dia admita isso", acrescentou.

Representantes de Rhimes, da ABC ou da Disney não comentaram publicamente sobre as afirmações.

Em 2024, Dane falou sobre sua demissão em entrevista ao podcast Armchair e disse que foi demitido devido a uma série de questões, envolvendo seus problemas com vício e seu salário, considerado alto demais pela emissora. "Eu não era o mesmo cara que eles contrataram, então entendi quando fui dispensado", admitiu.

Nas redes sociais, muitos usuários condenaram o momento escolhido por Laura, considerando que ela foi insensível durante um período de luto.

Em textos de anos anteriores, Tull descreveu ter sido rotulada como "estranha" por figuras da indústria, incluindo uma referência a Dane por meio de um representante do SAG-AFTRA (sindicato dos profissionais da mídia). Ela afirmou que esse rótulo contribuiu para que ela fosse afastada do trabalho de atriz.

Em 2018, porém, Laura escreveu um texto na plataforma Medium em que diz nunca ter conversado diretamente com Eric Dane. "Eu trabalhei no set de Grey's Anatomy por três anos como figurante e nunca falei com Dane diretamente, mas o ouvi falar sobre mim", escreveu ela na época.

Além de Grey's Anatomy, Laura contabiliza 34 créditos em produções audiovisuais, listados na plataforma IMDb.

Eric faleceu menos de um ano depois de ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Ele deixou uma esposa, a atriz Rebecca Gayheart e duas filhas.

Diversos amigos e atores de Grey's Anatomy lamentaram a morte de Dane. A atriz Kim Raver, intérprete da dra. Teddy Altman na série, publicou uma homenagem ao colega, dizendo que "ele era luz".

Já Patrick Dempsey disse que quer lembrar de Dane pela "alegria" que experimentou ao trabalhar com o colega e que ele era o cara mais engraçado no set. "Era uma alegria trabalhar com ele e eu quero me lembrar dele nesse espírito, porque sempre que ele estava no set, nos divertimos muito".