Patrick Dempsey fala sobre os últimos dias de Eric Dane: 'Estava começando a perder a fala'

Ator morreu menos de um ano após receber o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA)

Estadão Conteúdo
fonte

Eric Dane em Grey's Anatomy (Divulgação)

O ator Patrick Dempsey revelou como foram suas últimas conversas com Eric Dane, seu colega de elenco em Grey's Anatomy e que morreu na última quinta-feira, 19, aos 53 anos, menos deu um ano depois de ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Em entrevista ao programa The Chris Evans Breakfast Show na manhã desta sexta, 20, Patrick comentou sobre a morte do amigo e sobre como foram seus últimos dias.

"Eu me correspondia com ele, trocávamos mensagens de texto, então falei com ele há uma semana. Alguns amigos em comum foram vê-lo e me informaram que ele estava começando a perder a fala", contou o ator.

"Ele estava acamado e era muito difícil para ele engolir. Sua qualidade de vida estava se deteriorando muito rapidamente", revelou ainda, dizendo que quer lembrar de Dane pela "alegria" que experimentou ao trabalhar com o colega e não por como sua saúde se deteriorou recentemente. "Ele era o cara mais engraçado, era uma alegria trabalhar com ele e eu quero me lembrar dele nesse espírito, porque sempre que ele estava no set, nos divertimos muito".

Dempsey comentou ainda como foi começar a trabalhar com Dane, que interpretou o Dr. Mark Sloan da segunda à nona temporada de Grey's Anatomy, enquanto o próprio Dempsey deu vida ao Dr. Derek Shepherd. "Ele foi fácil de trabalhar, nos entendemos instantaneamente", disse. "A primeira cena era ele, sabe, em todo o seu esplendor: ele saía do banheiro com a toalha na cintura, espetacular, fazendo você se sentir completamente fora de forma e insignificante", lembrou.

"Havia um respeito maravilhoso um pelo outro. Ele é incrivelmente inteligente e sempre vou lembrar daqueles momentos divertidos que compartilhamos e celebrar a alegria que ele trouxe para a vida das pessoas", comentou ainda o ator de Encantada, O melhor amigo da noiva, entre outros.

O amigo ainda enfatizou o trabalho de Dane em relação a conscientização da ELA. "Ele fez um trabalho incrível ao conscientizar sobre essa doença horrível. Simplesmente nos lembra que todos nós temos que celebrar cada dia como se fosse nosso último".

Dane passou seus últimos dias cercado por amigos, esposa e filhas. Ao anunciar sua morte, a família prestou homenagem ao ator.

"Ao longo de sua experiência com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a contribuir para a vida de outras pessoas que enfrentam a mesma luta. Ele fará muita falta e será sempre lembrado com carinho. Eric adorava seus fãs e será eternamente grato pelo amor e apoio que recebeu. A família pediu privacidade enquanto passam por esse momento difícil", diz o comunicado.

A ELA é uma doença progressiva que ataca as células nervosas que controlam os músculos em todo o corpo. A doença destrói gradualmente as células nervosas e as conexões necessárias para andar, falar e respirar. A maioria dos pacientes morre dentro de três a cinco anos após o diagnóstico.

