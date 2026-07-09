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Atrações de verão trazem shows de pagode, brega, indie rock e sertanejo; confira

O fim de semana terá opções diversas para quem quer curtir as férias com música e diversão

O Liberal
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Xand Avião é uma das atrações desta sexta-feira, 10, do festival Pé na Areia (Divulgação/ Pé na Areia)

Este fim de semana, Belém e o litoral paraense recebem uma intensa programação musical, que inclui shows de pagode, brega e indie rock para diversos públicos. A agenda marca o início do festival Pé na Areia 2026 em Salinópolis, um dos maiores eventos de verão do Norte do país, com atrações distribuídas entre casas de shows da capital e a Praia do Atalaia.

Em Belém, o Açaí Biruta será palco de mais uma edição do Luau de Verão, a partir das 21h. Pela primeira vez na casa, o grupo Icônico Tupinambá divide o palco com Thiago Costa e I Love Pagode, em uma noite dedicada ao pagode e à música popular.

A organização oferece entrada gratuita até as 23h30 e lista antecipada mediante pagamento via Pix até a meia-noite. Além disso, haverá camarotes para grupos, promoções para aniversariantes de julho e ofertas especiais de bebidas durante parte da noite.

Rock alternativo e brega na capital paraense

O rock alternativo também ganha destaque na programação da capital com o evento Arctic Monkeys + The Strokes Cover, no Studio Pub Belém. A partir das 20h, o público poderá acompanhar a discotecagem do DJ Junior Soares antes das apresentações das bandas cover.

A banda The Strokes Cover executará na íntegra o álbum Is This It, que completa 25 anos, além de outros sucessos do grupo norte-americano. Em seguida, a Arctic Monkeys Cover apresentará o disco Whatever People Say I Am, That's What I'm Not na íntegra, celebrando os 20 anos do álbum de estreia da banda britânica. O projeto contará ainda com a participação da Banda Zuno e tem classificação indicativa de 18 anos.

Outra opção na capital é a Sexta Bregosa, realizada no Salão do Espaço Cultural Apoena. A programação começa às 19h e reunirá show do cantor e compositor Lucyan Costa e discotecagem do DJ Desacos Tumado, em uma noite dedicada ao brega e aos ritmos dançantes. Os ingressos serão vendidos apenas no local do evento, que também disponibiliza reservas de mesas para o público.

Pé na Areia 2026: o festival de verão em Salinópolis

Em Salinópolis, o festival Pé na Areia 2026, que se inicia nesta sexta-feira, chega à maior edição de sua história. A programação de abertura contará com shows de Xand Avião e Nattan, na Praia do Atalaia.

O evento será realizado ao longo de três finais de semana, com a seguinte agenda para o primeiro:

  • Sábado (11): Felipe Amorim e Zé Vaqueiro
  • Domingo (12): Sunset com Thiago Martins e Japa NK

A programação do Pé na Areia 2026 continuará na sexta-feira seguinte, dia 17 de julho, com:

  • Sexta-feira (17 de julho): Henry Freitas e Dubdogz
  • Sábado (18): Sunset com Rey Vaqueiro, Eric Land e Petroski
  • Domingo (19): Encerramento do segundo fim de semana com Dilsinho
  • 25 de julho: Última apresentação da temporada com Luan Santana

Estrutura inédita e experiência completa no Pé na Areia

Além dos shows, o Pé na Areia 2026 apresentará uma estrutura cenográfica inédita, projetada para integrar palco, praia e público em um mesmo ambiente. Entre as novidades estão o Beach Club Pé na Areia by Casemirão, focado em gastronomia, música e programação diurna, e o Espaço Wellness, dedicado ao bem-estar dos visitantes.

A proposta é oferecer uma experiência que se estenda ao longo de todo o dia, consolidando o festival como um dos principais eventos do verão brasileiro.

Com uma ampla variedade de estilos musicais, que vão do pagode ao brega, passando pelo indie rock, forró e sertanejo, a programação deste fim de semana oferece diversas opções para quem deseja aproveitar a noite em Belém ou o início da temporada de grandes shows no litoral paraense.

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