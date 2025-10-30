Atores fazem apelo após escola de teatro ser incendiada no Rio
No último sábado, 25, o Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical (CEFTEM), localizado no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, foi atingido por um incêndio.
Agora, os atores Claudia Raia, Evelyn Castro e João Fonseca encabeçam uma campanha de arrecadação de recursos para reconstrução da escola.
O objetivo é arrecadar R$ 250 mil para a criação de novas salas e reposição de equipamentos. Até a tarde desta quinta-feira, 30, a campanha já levantou R$ 23 mil.
No incêndio, a estrutura física do CEFTEM ficou comprometida, mas felizmente, ninguém se feriu. O fogo consumiu paredes, portas, mesas, cadeiras, espelhos, teclados, caixas de som, instrumentos, aparelhos de ar-condicionado, acervo de figurinos e materiais cênicos.
Para contribuir com a campanha, basta acessar a plataforma de arrecadação de fundos Vakinha.
