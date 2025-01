Ator coreano Jung Han In é recepcionado com gritos e lágrimas em São Paulo; veja

Fãs brasileiros recepcionaram de maneira bastante calorosa o ator Jung Hae In no último sábado (11), em São Paulo, com agitação de bandeiras do Brasil e da Coreia do Sul, gritaria, pulos de contentamento e lágrimas. Centenas de pessoas lotaram o saguão do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Estrela da série "Love Next Door" (O Amor Mora ao Lado), com a vinda, o ator de 36 anos fez sua primeira visita à América Latina. Em São Paulo, Jung Hae In irá participar de um evento em que o artista se encontra com os seus fãs.

A visita de Jung Hae In dá início a uma sequência de programações marcadas para o primeiro semestre do ano com outros atores sul-coreanos.