Ator Alec Baldwin não é mais acusado pela justiça nos EUA por morte em gravação

O ator Alec Baldwin está livre das acusações que respondia pela morte da diretora de fotografia do filme “Rust”. O caso aconteceu em 2021, quando o artista foi apontado como possível responsável pelo disparo acidental em um set de filmagem que levou ao falecimento de Halyna Hutchins. A acusação por homicídio culposo, no entanto, foi retirada pelos promotores do estado do Novo México.

Kari T. Morrissey e Jason J Lewis, promotores do caso, demarcaram que “novos fatos foram revelados, e há uma demanda para novas investigações e análises”. Porém, ainda de acordo com os promotores, a decisão “não absolve o Sr. Baldwin de culpabilidade criminal, o que significa que as acusações ainda podem ser restituídas”.

VEJA MAIS

Ao contrário de Alec Baldwin, continuam em vigor as acusações contra Hannah Gutierrez-Reed, que era a pessoa responsável por verificar os objetos cênicos. Logo, ela era a profissional incumbida de assegurar que não haveria perigo durante a gravação da produção.

Em entrevista, os advogados do ator, Luke Nikas e Alex Spiro, afirmaram estar “muito felizes com a decisão de retirar as acusações no caso contra Alec Baldwin”. Eles defendem também que seja realizada “uma investigação atenta aos fatos e circunstâncias desse trágico acidente”.

O disparo acidental atingiu não apenas Halyna Hutchins, mas também Joel Souza, o diretor do filme. Alec Baldwin alegou que acreditava estar com uma arma cinematográfica em mãos.