Ativistas jogam sopa na pintura “Monalisa” em Paris

A pintura Monalisa, no Museu do Louvre, em Paris, foi alvo de protesto em que ativistas atiraram uma sopa vermelha sobre a tela neste domingo, 28. A ação feita por duas mulheres e espantou o público que estava no local.

Em francês, as ativistas afirmaram como explicação para o ato: "O que é mais importante? A arte ou o direito a um sistema alimentar saudável e sustentável?"

Após jogarem a substância sobre a pintura, as mulheres foram retiradas do local pelos seguranças do Museu. Para realizar a ação, elas passaram pela barreira de isolamento e chegaram bem perto da tela, antes de serem conduzidas pelos trabalhadores.

A organização francesa "Riposte Alimentaire" (Resposta Alimentar) assumiu a ação e emitiu um comunicado em que afirma que o protesto procurava destacar a necessidade de proteger o ambiente e as fontes de alimentos.