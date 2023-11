Ativistas ambientais destroem obra do século 17 em Museu de Londres; vídeo

Dois ativistas da organização ambiental britânica ‘Just Stop Oil’ (Apenas Parem com o Óleo, em inglês) foram detidos após publicarem um vídeo em que aparecem destruindo uma obra do século 17 que estava exposta no Museu The National Gallery, em Londres usando martelos.

VEJA MAIS

O quadro em questão é do artista espanhol Diego Velázquez, chamado The Rokeby Venus, produzido entre os anos 1647 e 1651, que representa Vênus, a adeusa do amor, deitada em uma cama envolta em tecidos de seda, enquanto um anjo lhe aponta um espelho.

Na publicação, a organização manifestou o seguinte protesto: “O nosso governo revelou planos para licenciar mais projetos de óleo, sabendo que vão matar milhões. Em resposta, dois apoiadores destruíram a Rokeby Venus, que também foi alvo de Mary Richardson em 1914”, afirmaram.

Mary Richardson, ex-sufragista, atacou a mesma pintura em 1914. A canadense justificou dizendo que queria “destruir a mulher mais bonita da história da mitologia” como protesto contra o governo, que estava “destruindo a mulher mais bonita da época, Emmeline Pankhurst”.

Richardson era apoiadora de Pankhurst, outra ativista conhecida por organizar e liderar o movimento sufragista no Reino Unido. A Polícia Metropolitana de Londres afirmou que pelo menos 40 ativistas que estavam “marchando lentamente” em Whitehall, uma rua de Londres, também foram detidos pelo protesto.

A ativista da organização se pronunciou sobre o ataque. “Mulheres não conseguiram o voto votando. É tempo para ações e não palavras”, disse, no vídeo publicado.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)