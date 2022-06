'Ateliê Livre' leva ações de cultura e arte para o canteiro da Av. Romulo Maiorana

O projeto “Ateliê Livre”, realizado por um coletivo de artistas do Ateliê da 25 com o apoio de moradores da Avenida Romulo Maiorana, chega à 3ª edição neste sábado, 4, com farta programação artístico-cultural gratuita. No interior do ateliê, haverá exposição de desenhos, pinturas e objetos de cerca de 25 artistas, oficina de animação e lançamento de livro da escritora Heliana Barriga, enquanto, no canteiro central da via, haverá música ao vivo, espetáculo da Trupe Giramundo, pescaria junina e oficinas de desenho, pintura e cerâmica para crianças, além de barraquinhas de venda de artesanato, comidas típicas e bazar.

O "Ateliê Livre" nasceu da necessidade do Ateliê da 25 abrir as portas para a comunidade para construir relações de cidadania e de comprometimento dos artistas com a população, conforme explica o artista plástico Marcelo Lobato, que organiza o projeto ao lado das artistas Gabriela Maurity e Laís Cabral. A programação acontece no interior do ateliê e se estende pelo canteiro central, situado logo em frente, na Av. Romulo Maiorana, entre as Tvs Vileta e Timbó.

Tudo começou com uma faxina realizada no ateliê, situado na Av. Romulo Maiorana, 1082, em que as obras de arte foram levadas momentaneamente para o canteiro central. “Isso atraiu a comunidade, que abraçou a gente. Em março deste ano, fizemos o primeiro ‘Ateliê Livre’. Ganhou força, acabou virando um coletivo com dez artistas, pois, antigamente, era só eu. A comunidade ajuda a limpar o canteiro (para fazer o evento), as crianças ficam ansiosas. É uma coisa para a família”, explica.

Nesta edição, obras de artistas plásticos de variadas vertentes participam da mostra, incluindo grandes nomes da cena nacional das artes, inclusive, alguns já falecidos, e também novos nomes do meio: Emmanuel Nassar, PP Conduru, Marinaldo Santos, Osmar Pinheiro, Aldemir Martins, Antar Rohit, Valdir Sarubi, Caetano Boas, Lauren Caulhon, Maria José Batista, Tadeu Lobato, Emanuel Franco, Jorge Margalho, Crispim, Arthur Dias, Eliezer Carvalho, Tiago Jorge, Simões, Gedeão Tavares, Sheron Adriane, Gilvan Tavares, Mestre Nato, Dannoelly Cardoso, Marco Serrão e Beth Ferro, além dos próprios Marcelo Lobato, Gabriela Maurity e Laís Cabral.

Outra artista que estará na mostra coletiva é Julia Maria, que fará uma ambientação com vídeo-arte em objeto dentro de uma sala fechada do ateliê. Ainda, o ateliê vai receber a oficina de animação de Eliezer Carvalho, que é destinada a crianças e a adolescentes.

Já no canteiro central, a criançada vai se divertir com as oficinas de pintura, desenho e cerâmica. Às 10h, haverá o lançamento do novo livro infantil da Eliana Barriga, “Palavra de Boca, Palavra de Mão”, acompanhado de contação de história. E, às 11h, o grupo de teatro Trupe Giramundo fará uma intervenção com canto, dança e atuação. No intervalo dessas atrações, o músico Cássio Lobato fará um show de voz e violão, pela manhã.

“É uma iniciativa do coletivo do ateliê sem fins lucrativos, sem intenções políticas, que visa oferecer arte à comunidade. O objetivo é abrir o ateliê para que a comunidade entre para conhecer o espaço”, destaca Marcelo.

A visita à exposição segue aberta ao público até o próximo dia 15 de junho, das 10 ás 12h e das 14 às 18h.

Agende-se:

Ateliê Livre

Dia: Sábado, 4

Hora: Das 8 às 14h

Local: Ateliê da 25 e canteiro central (Av. Romulo Maiorana, 1082, entre Tvs Vileta e Timbó)

Gratuito