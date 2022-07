Associação Fotoativa recebe exposição “Território Inventado” da Guiana Francesa

Já está disponível para o público a exposição “Território Inventando”, na Associação Fotoativa, produzida por cinco artistas franco-guianense que nos convidam a pensar os entornos amazônicos e tem o intuito de conectar artistas da Amazônia brasileira e da Amazônia guianense, refletindo sobre os olhares que se entrelaçam e se distanciam. A exposição fica disponível até 20 de agosto.

O artistas Julie Boileau, Karl Joseph, Mirtho Linguet, Daphné Nan Le, Sergent Mathieu Kleyebe Abonnenc apresentam paisagens comuns que povoam o ambiente amazônico e de um território que permite o imaginado, o sensível e o compartilhado.

Camila Fialho, que é produtora e articuladora da exposição, explicou que a exposição é resultado de uma parceria entre a Associação Fotoativa com a Associação “La tête dans les Images”. No ano passado, a Fotoativa fez a exposição “Fotoativa - Uma Experiência Fotossensível" no festival Les Rencontres Photographique de Guyane, e desde então, a pedagogia de luz, imersa nos processos lúdicos da Fotoativa, tem permeado essa interlocução entre as associações vislumbrando trocas além-fronteiras.

“A partir desse contato, foram firmando novas parcerias e agora a Associação “La tête dans les Images” vem até a Fotoativa para também apresentar o seu trabalho. Está sendo uma parceria e uma troca interessantes para os artistas e também para o público”, disse Fialho.

Na exposição, Julie Boileau mostra as formas da natureza, em sua representação, no que é reconhecível também o que é indescritível. Aproximando-se da abstração, ela procura fazer o leitor da obra perder o rumo para convidar a deixar os instintos tomarem conta e se tornarem guia. Só conta a ideia principal, a de uma floresta amazônica que ocupa todos os espaços, visíveis e invisíveis.

As fotos de Karl Joseph também mostram o invisível, seguindo as pistas das relações espirituais que os humanos estabelecem com seu ambiente natural. Ele captura as marcas que esses laços imprimem na floresta da Guiana. Tem uma árvore à beira de Caiena, na Guiana Francesa, um monumento vegetal que carrega os vestígios de interações íntimas entre uma comunidade humana de seguidores, a floresta e seus deuses. A árvore torna-se um altar, um intermediário entre o divino e os humanos, uma ponte arborizada entre diferentes níveis de realidade.

As fotografias de Mirtho Linguet emprestam a força subversiva e a ironia do carnaval da Guiana, elas são invocações de forças mágicas e além.

Daphné Nan Le Sergent conduz o espectador para outro lugar, no passado, ao reconstituir em vídeo uma certa história da fotografia de prata, na sua ligação com o metal prata, ao ritmo da sua extração e do jogo de especulações financeiras que a cercam. A história começa com as primeiras grandes jazidas da América colonizada e o mito do tesouro do Eldorado. Continua com a pesquisa de Balthazar Gerbier no sítio guianês da Montagne d'Argent (Montanha de Prata) e evoca a possibilidade - rapidamente atingida pela invisibilidade - de uma fotografia dourada.

Por fim, a série produzida por Mathieu Kleyebe Abonnenc deve ser considerada como o prelúdio de um trabalho mais longo. Uma tentativa de ler a paisagem como um arquivo que contaria a história do alto Maroni (um rio da região), bem como a das comunidades de garimpeiros crioulos que a habitam desde o início do século XX até hoje, século XXI. Seguir os caminhos e as pegadas desses homens e mulheres é sua forma de mapear e contar a história desse lugar, Wacapou, que já foi uma próspera vila. E a de sua mãe.

A realização da exposição conta com apoio do Ministério da Cultura da França, do Governo da Região da Guiana Francesa e da Collectivité Territoriale de Guyane.



Serviço:

Abertura exposição Território Inventado

Evento Gratuito

Data: 09/07/2022

Hora: 10h às 14h

Onde: Associação Fotoativa - Praça das Mercês, no 19.

*Período de exposição: de 9/07 até 20/08 - de terça a sexta, das 15h às 18h, sábados das 10h às 14h. Com opção de agendamento

atenção: de 18 a 31 de julho a Fotoativa estará fechada.