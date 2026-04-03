Assembleia Paraense celebra Páscoa com programação que une fé, lazer e tradição familiar

A Assembleia Paraense promove, neste domingo (5), uma programação especial de Páscoa voltada a públicos de diferentes idades, com atividades religiosas, gastronômicas e recreativas distribuídas entre a sede social e a sede campestre do clube.

A celebração começa pela manhã, com a tradicional Missa de Páscoa, às 10h30, no Salão Royal, no Complexo de Eventos. A cerimônia será conduzida pelo padre Ivan da Conceição e contará com a participação do Coral AP e do cantor Romano, que acompanham a celebração litúrgica. Em paralelo, a partir das 10h, a Estação Alegria e o Parquinho, na Sede Campestre, recebem a Festa de Páscoa da Estação Alegria, voltada para crianças de 0 a 12 anos. A programação inclui animação com Baleiros Badalados, presença de personagens caracterizados, brincadeiras temáticas, contação de histórias e atividades como o Camarim Fashion. Um dos momentos mais aguardados, a caça aos ovos de Páscoa, está marcada para as 11h30.

Após a celebração religiosa, a programação segue com o buffet de Páscoa, servido a partir das 12h, no Salão de Festas. O serviço será por quilo, ao valor de R$ 189,00, não incluindo bebidas e sobremesas, estas últimas comercializadas a R$ 98,00 o quilo. O almoço contará ainda com apresentação musical do cantor Jorge Eggs, reforçando o clima festivo do encontro.

As atividades têm acesso livre para sócios e sócias, que também poderão emitir até dois convites da cota mensal para convidados, por meio do site, aplicativo ou da assistente virtual do clube. A iniciativa reforça a proposta da Assembleia Paraense de proporcionar momentos de integração familiar e celebração durante a data.

A Assembleia Paraense mantém, ao longo de décadas, a tradição de celebrar a Páscoa como um momento de encontro entre fé, cultura e convivência social. A programação alusiva à data costuma integrar atividades religiosas, como a missa, a apresentações artísticas e experiências gastronômicas, refletindo o perfil do clube de valorizar tanto os aspectos simbólicos quanto os afetivos da celebração. Ao reunir diferentes gerações em um mesmo espaço, a instituição reforça o caráter comunitário da Páscoa, estimulando a participação ativa de seus associados.

Além disso, a realização de eventos voltados ao público infantil, como a Festa da Estação Alegria, evidencia o compromisso da Assembleia Paraense em manter viva a tradição junto às novas gerações. Por meio de atividades lúdicas e educativas, o clube contribui para que crianças vivenciem o significado da data de forma leve e interativa, fortalecendo vínculos familiares e perpetuando costumes. Assim, a celebração pascal no clube se consolida como uma das mais aguardadas do calendário social, aliando memória, renovação e integração.