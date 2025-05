Ary Fontoura usa IA, vira bebê de bigode e diverte seguidores: 'Vovô reborn'

Ary Fontoura usou inteligência artificial para se transformar em um bebê - com direito a bigode e um cafezinho. Publicada no perfil do ator no Instagram, a imagem modificada divertiu os seguidores.

"Aonde é que vamos parar? Eu bebê", escreveu, completando a legenda com emojis risonhos. O ator de 92 anos é bastante ativo na rede social, onde compartilha o dia a dia com mais de 6 milhões de seguidores.

Nos comentários, fãs falaram sobre a fofura da imagem e entraram na brincadeira. "Eu adotava", disse uma pessoa. "É o vovô reborn?", escreveu outra, entrando na onda das bonecas realistas que viraram polêmica na internet. "Ary Reborn... Este eu quero", comentou mais uma seguidora.

Um internauta lembrou do personagem Benjamin Button, do filme homônimo, um homem que nasce idoso e rejuvenesce com o tempo. Outros ainda apontaram a curiosa semelhança do "bebê" com o presidente do Brasil: "Achei que fosse o Lula", comentou mais de um seguidor.