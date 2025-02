Ary Fontoura é internado e compartilha vídeo do hospital: 'Situação perigosa'

O ator Ary Fontoura, de 92 anos, foi hospitalizado para tratar um edema nas cordas vocais causado por refluxo. A situação foi classificada como "perigosa" pelo próprio ator em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

No vídeo, Ary Fontoura, vestido com roupas hospitalares, explica que o problema surgiu repentinamente, resultando no acúmulo de líquido nas pregas vocais, o que pode causar rouquidão e dificuldade para respirar. Apesar do susto, o ator tranquilizou os fãs, afirmando estar "quase 75%" recuperado e aproveitando a internação para realizar um check-up anual.

A notícia da hospitalização do artista gerou uma onda de mensagens de apoio de fãs e colegas de profissão. A apresentadora Patricia Poeta e a cantora Zélia Duncan foram algumas das personalidades que desejaram melhoras ao ator, que agradeceu o carinho e prometeu retornar em breve às suas atividades.

Recentemente, o ator visitou a cantora Preta Gil no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ela está internada desde dezembro. O encontro foi compartilhado pela cantora em suas redes sociais.

Antes de ser hospitalizado, Ary Fontoura celebrou seus 92 anos com uma festa animada, que se estendeu até a madrugada do último domingo (26/01). O ator reuniu amigos e familiares para uma confraternização repleta de energia, com música ao vivo, rodas de samba e muita dança. A festa, que contou com a presença de famosos, demonstrou a vitalidade e o carinho que Ary Fontoura recebe de seus amigos e familiares.