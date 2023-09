Ary Fontoura compartilha momento no banho e brinca: 'O rei da sensualidade'

No último domingo, 24, Ary Fontoura usou as redes sociais para compartilhar um momento inusitado. Em vídeo postado nas redes sociais, o ator de "Fuzuê" aparece tomando banho e fazendo graça. Nas imagens, ele aparece lavando os cabelos debaixo do chuveiro ao som de "Every breath you take", em uma versão da cantora Karen Souza.

Segundo a publicação, o artista brincou, "o rei da sensualidade. Dia de lavar esses cabelos lindos! Ótimo domingo". Minutos depois, fãs e seguidores de Ary comentaram a postagem com mensagens de carinho como "o mais fofo da vida inteira", "o melhor que temos" e "Lindo!!! Maravilhoso! Amo esse ator".

Aos 90 anos, Ary Fontoura sempre surpreende seus fãs nas redes sociais com postagens inusitadas. Em agosto, o ator curtiu banho de banheira e compartilhou o momento com seus seguidores.