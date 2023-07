Ary Fontoura revela paquera nas redes sociais: 'Muita gente gostando de gente mais velha'

Desde a pandemia o ator Ary Fontoura começou a produzir bastante conteúdo para as redes sociais. Usando o humor para se comunicar com seus seguidores, ele se tornou um influenciador na web.

No evento VidCon, convenção anual para influenciadores, executivos de fãs e marcas online, que ocorreu neste sábado,08, em São Paulo, Ary Fontoura conversou com o gshow e revelou ainda que, para além dos vídeos que compartilha nas redes, rola muita paquera no mundo online: "Paqueram sim, tem muita gente gostando de gente mais velha. Recebo várias mensagens, vários convites, recebo de tudo".

"O segredo da vida é isso, é envelhecer, mas com alegria, sabedoria e entender as pessoas. Vivendo como a juventude, esperançosa sempre, e que as coisas possam acontecer melhor", disse o ator.