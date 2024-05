Aos 91, Ary Fontoura fala sobre trabalhar com a internet: ‘Mostrar verdadeiramente como eu sou’

Ary Fontoura, de 91 anos, foi o entrevistado do “Conversa com Bial”, da TV Globo, na última sexta-feira (24/5). No programa, ator, que é um sucesso na TV, também falou sobre começou a trabalhar com a internet na pandemia da covid-19 e não parou mais. De lá para cá, Ary se tornou destaque nas redes sociais e conquistou milhares de seguidores.

“Esta foi uma forma muito honesta de me aproximar das pessoas e mostrar verdadeiramente como eu sou. Pretendo ser sempre essa pessoa: simples [...], igual a todo mundo. Trata-se de uma página que não tem outro compromisso a não ser o de divertir”, disse o ator ao apresentador Pedro Bial.

Em seguida, Ary relembrou a infância vivida em Curitiba, a relação com a mãe e a chegada do ator ao Rio de Janeiro ainda jovem para estudar teatro. “Nos 73 anos de profissão eu vivo procurando emprego”, declarou o ator sobre estar em constante movimento e reciclagem profissional. Assista:

Dos sucessos da TV brasileira, Ary disse que ficou eternamente marcado como o personagem Seu Nonô de “Amor com Amor Se Paga”, de 84. “Até hoje me chama de Seu Nonô, e brincam com a avareza do personagem. Se eu tivesse que mudar meu nome seria para Nonô Correia”, relembrou.