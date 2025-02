Artistas protestam em Ananindeua por falta de pagamento da Lei Aldir Blanc; veja

Na manhã desta segunda-feira (10), alguns artistas ocuparam a frente da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, em Ananindeua, no bairro da Cidade Nova. Os trabalhadores da cultura do município cobram o pagamento dos recursos da Lei Aldir Blanc, que deveriam ter sido repassados pelo prefeito Dr. Daniel Santos em dezembro de 2024. A demora na liberação dos valores tem gerado prejuízos aos artistas e produtores culturais, que aguardam a liberação do auxílio para seguir com suas atividades.

De acordo com a categoria, a atual gestão do município se comprometeu a efetuar os pagamentos até o fim do ano passado. Entretanto, foram diversas mudanças no cronograma, seguidas por decisões administrativas e pela exoneração de alguns servidores, que faziam parte da equipe da Secretaria de Cultura, que contribuíram diretamente para o atraso do processo de pagamento, o que deixou grande parte dos beneficiários sem respostas.

A classe cultural, que vive o impasse com a prefeitura, cobra transparência na gestão dos recursos direcionados à classe dos trabalhadores culturais, além do cumprimento dos prazos que haviam sido estabelecidos e a liberação imediata dos recursos direcionados à cultura. Os trabalhadores reforçam o quanto é importante o fomento da cultura local e pedem que a gestão municipal honre os seus compromissos com o setor.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)