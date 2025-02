Selton Mello diverte seguidores ao dizer que vende açaí

Selton Mello, um dos protagonistas do filme Ainda Estou Aqui, tem se destacado no TikTok ao compartilhar momentos do seu dia a dia e memes. Com mais de 2 milhões de seguidores na plataforma, o ator conquistou o público com seu bom humor e interações espontâneas.

Recentemente, Selton marcou presença no Globo de Ouro, e um internauta, aparentemente sem reconhecê-lo, perguntou quem ele era. Em tom descontraído, o ator respondeu: “Trabalho no ramo de venda de açaí”. A brincadeira arrancou risadas dos seguidores e viralizou na rede.

Atualmente, o artista segue apenas cinco perfis no TikTok: o do São Paulo Futebol Clube, o do filme O Auto da Compadecida, do qual faz parte, o da série americana The Office, uma página de memes e o perfil da atriz Lívia Silva.

