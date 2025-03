Artistas lançam álbum em protesto contra a mudança na lei de direitos autorais no Reino Unido

O álbum silencioso “Is this what we want?” (É isso que queremos?), que foi lançado como forma de protesto contra a proposta do governo britânico que muda as leis de direitos autorais para beneficiar empresas de Inteligência Artificial, contou com a participação de mais de mil artistas no Reino Unido.

Com 12 faixas e sem nenhum acorde ou melodia, o disco tem apenas uma palavra para cada música. Ao juntar todas, a frase que se forma é: “O governo britânico não deve legalizar o roubo de músicas para beneficiar empresas de Inteligência Artificial”. Dentre os milhares de artistas que participaram da gravação do álbum, estiveram Ed Sheeran, Elton John, Dua Lipa e Paul McCartney.

A nova regra permitirá que empresas de tecnologia utilizem músicas para treinar e desenvolver programas sem a necessidade de qualquer tipo de licença. O governo britânico ainda não tomou uma decisão se irá ou não implementar a mudança

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)