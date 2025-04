Artistas de Belém se reúnem para trocas de saberes e vivências; veja a programação

Com 135 anos de existência, a Kaza 437 recebe os artistas Walda Marques, Cristina Serra, Sandra Dualibi e Robenare Marques para o evento “Amazônia no Ano da COP30”, nesta quarta-feira (23), em Belém. Conhecida por sua versatilidade, a Kaza — que funciona como estúdio de fotografia, ateliê de design, espaço para projetos de interiores e restaurante — abre suas portas desta vez para o lançamento do livro de Cristina, uma exposição fotográfica de Walda e a apresentação musical de Sandra e Robenare.

Com os lugares já esgotados, a programação promete atrair personalidades e pesquisadores amazônidas, que devem participar de uma roda de conversa sobre as diversidades da Amazônia. A Kaza 437 realiza pela segunda vez encontros que promovem a troca de experiências e saberes. O primeiro ocorreu em março, quando a chef brasileira Ana Tricoire reuniu outros chefs e cozinheiros da cidade para explorar a culinária amazônica e sua ancestralidade.

“O evento surge com o convite da jornalista Cristina Serra, que foi até a minha casa pra uma conversa informal, com alguns outros jornalistas e alguns artistas. Depois disso ela me ligou e disse ‘Walda, vamos fazer alguma coisa aí na tua casa’ e eu disse ‘bora. Vamos fazer esse bate-papo aqui em casa’. Depois ela convidou a Sandra Dualibi porque elas já realizaram um trabalho juntas. Então surgiu esse projeto maravilhoso”, conta Walda Marques, artista e proprietária da Kaza 437.

Kaza 437

Além de promover reflexões sobre a Amazônia no ano da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), o evento busca mostrar o funcionamento do espaço centenário. Atualmente, a Kaza 437 abriga um estúdio de fotografia, o escritório de design de Ugo Garcia e uma cozinha caseira. O local também sedia reuniões como a desta quarta-feira (23), com participantes de diversos nichos: artistas nacionais e internacionais, jornalistas, pesquisadores, professores, produtores, entre outros.

“Nosso objetivo é transformar a Kaza em um ponto de cultura. Um lugar de trocas e de bate-papo. Tem pessoas que vão pra diversos lugares do estado e, quando voltam a Belém, a gente sempre se reúne pra trocar experiências e vivências desses lugares. É importante sabermos o que está acontecendo. Se informar. Então o objetivo é ter essa troca de conhecimento, além de fazer novas amizades. E claro, fazendo com que o estômago dessas pessoas seja bem tratado com a comida caseira”, destaca Walda.

Proprietária da Kaza 437, produtora e fotógrafa, Walda Marques afirmou em entrevista que espera que os participantes se divirtam no encontro: “Faço parte desse universo da arte, que me deixa muito animada. Espero que as pessoas gostem de estar em casa pra esse evento. Pra poder termos essa troca com a Cristina e ouví-la, além da Sandra, que vai nos encantar com a música dela junto com o Robenare”, finalizou a artista.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)