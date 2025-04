Piracaia Festival celebra música amazônica em Santarém

Com o objetivo de celebrar e valorizar a rica musicalidade amazônica por meio de um festival gratuito e acessível, o Piracaia Festival será realizado neste sábado (26), a partir das 20h, no Anfiteatro Joaquim Toscano, localizado na Praça Barão de Santarém. A segunda edição do evento é fruto da paixão pela música e do desejo de dar visibilidade aos talentos da região.

Festival nasceu da vontade de ver artistas locais em evidência

Idealizado pelo produtor cultural Fábio Barbosa, o festival nasceu de uma vontade pessoal de ver os artistas locais em evidência. “A ideia do festival surgiu lá atrás, há muito tempo. Eu sou apaixonado por música, apesar de não cantar nada. Mas eu sou apaixonado pela musicalidade, pelo som, pelos nossos artistas, pelos nossos cantores. E a gente resolveu promover esse festival com essa maneira de celebração. Ele é um evento que está pequeno ainda, mas a ideia é que ele cresça, que ele se torne um festival grande. Eu diria que um festival assim nos moldes do Psica. A gente segue e se inspira naquilo que o Psica promove em Belém”, contou.

Programação une o trap e o carimbó em uma celebração plural

A programação deste ano destaca a diversidade sonora da região, reunindo artistas que representam diferentes gerações e estilos musicais, da nova cena do trap/rap às tradições populares amazônicas. Segundo Fábio, a proposta central é garantir um palco para quem, muitas vezes, não tem espaço em eventos da cidade. “O objetivo do projeto é celebrar a música, valorizando os artistas locais, esses artistas que muitas vezes não têm oportunidade de estar em festivais ou aqui ou mesmo fora de Santarém. Então a gente traz um line up composta por artistas genuinamente santarenos que têm um trabalho desenvolvido aqui na região que estão lançando EP e que também estão sendo contemplados nesses projetos de lei”, afirmou.

Fábio explica que a estrutura foi pensada para oferecer conforto e proximidade ao público. “A gente vai montar um palco no anfiteatro Joaquim Toscano, na Praça Barão de Santarém. Esse palco vai receber toda uma decoração. A ideia é que as pessoas possam se sentir super à vontade. É um evento onde você pode levar a sua cadeira de praia, seu cooler, é familiar. Tem uma programação bem diversa para todos os gostos”, declarou.

Conexão com o território e identidade amazônica

Mais do que um evento cultural, o Piracaia é um símbolo de resistência e pertencimento, como define Fábio. A conexão com o território, as sonoridades locais e a valorização do que é feito à beira dos rios norteiam o conceito do festival. “Nesta edição do Piracaia Festival, a gente conseguiu conectar artistas, estilos e sonoridades, do trap ao carimbó, da música popular paraense ao rock, um verdadeiro mergulho na musicalidade amazônica. Celebramos a diversidade e, acima de tudo, reforçamos o quanto é essencial valorizar quem é daqui. Um festival 100% formado por artistas e grupos locais, que colocam alma em cada apresentação e mostram a força da cultura das beiras dos rios”, disse.

Encerramento terá Caldo de Piranha e noite de lua cheia

O encerramento promete ser em grande estilo. “O público pode esperar uma grande festa. É uma noite de lua cheia, a gente espera aqui sem chuva. A gente encerra com o Caldo de Piranha, que é um grupo de carimbó aqui da nossa região, que toca não só carimbó, outros ritmos, mas o forte deles é carimbó. E eu penso que vai ser esse momento de as pessoas se divertirem, dançarem. A última edição foi desse jeito e foi muito bonito. É muito bonito a gente ver os nossos artistas se apresentando, ter esse espaço de visibilidade. E, sabe, a gente fica orgulhoso de poder promover um evento dessa forma”, contou.

Evento reforça ocupação dos espaços públicos da cidade

Fábio ainda ressalta a importância de ocupar diferentes espaços públicos da cidade. “Essa edição vai acontecer em um novo espaço público, pensando no conforto do público e, claro, reforçando a ideia de que o festival pode ser itinerante, porque, no fim das contas, o que importa mesmo é a magia de uma noite de lua cheia no Tapajós, independente do lugar.”

Programação completa:

A Liga da Amazônia

Jow Pierre

Priscila Moreira

Dan Selassie

Patrícia Lima

Rawi

Orquestra Estelar

Vozes Caboclas

Caldo de Piranha

Serviço

Piracaia Festival

📅 26 de abril de 2025

📍 Anfiteatro Joaquim Toscano - Praça Barão de Santarém

🕗 A partir das 20h

🎟 Evento gratuito e aberto ao público.