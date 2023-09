Artista Filipe Almeida expressa riqueza da cultura e identidade paraense para o Círio de Nazaré

Desde criança vivenciando o Círio de Nazaré, o artista paraense Filipe Almeida embarcou em uma jornada criativa com o objetivo de traduzir em arte a essência do povo que se une para viver as emoções únicas do Círio. O resultado poderá ser conferido em painéis montados no Aeroporto Internacional de Belém e na Estação das Docas pela Vale e o Instituto Cultural Vale como parte da programação da maior manifestação cultural do Pará.

VEJA MAIS

“Sempre me conectei com Círio por conta do movimento e alegria que explodem na cidade por esses dias e pela memória afetiva. A casa da minha avó foi onde começou a minha ligação e a tradição também da minha família. O Círio é uma manifestação popular que celebra nossa cultura, culinária, criatividade e o melhor em todos nós”, ressalta o artista.



Segundo Filipe, que desenha desde a infância, suas criações buscam contribuir para a visualidade amazônica que ilustra o modo de vida e o imaginário da região. Nas obras sobre o Círio, retrata sempre a profusão de elementos, pessoas, natureza e um toque fantástico, como conta o ilustrador.



A arte que estará nos painéis é intitulada “Viemos do Norte”. Filipe explica que trabalha não apenas com os momentos mais marcantes da festividade, mas também a ressonância de uma Belém que ganha mais vida com suas cores, ritmos e um profundo senso de identidade. “A obra faz referência a vários personagens, representando também nossas festas populares dentro do imaginário amazônico do carimbó, viajando num barquinho “popopô” (nome dado para se referir a pequenos barcos a motor, tradicionais nos rios da Amazônia)”, comenta Filipe.



Atuando profissionalmente com criações artísticas desde os 20 anos, o ilustrador já produziu cerca de 40 trabalhos para mostras de cinema, festivais de música e peças de teatro no Pará e em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Amazonas. Além dos painéis, a ilustração criada por Filipe Almeida também fará parte da apresentação de um videomapping, que será colocado no espaço Solar da Beira.



Há 21 anos, a Vale é patrocinadora oficial do Círio de Nazaré. A companhia inaugurou em Belém o Centro de Excelência em Gestão, unidade que abriga atividades-chaves para a gestão da empresa, que envolvem o âmbito cultural.



“É uma alegria estar ao lado da maior manifestação cultural do Pará há 21 anos. Não há nada mais paraense do que o Círio de Nazaré e todos os saberes e fazeres tradicionais que fazem com que esse evento seja único. Só quem vive o Círio pode compreender. Que em 2023 esta seja mais uma oportunidade especial para que as pessoas tenham uma experiência renovadora e sejam transformadas por ela de alguma maneira”, afirma o Diretor-Presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto.

Desde a sua criação, o Instituto Cultural Vale busca valorizar, cada vez mais, os saberes e fazeres do Pará. De lá para cá, ampliou em mais de 205% sua atuação em projetos patrocinados, autorais e colaborativos pelo fortalecimento da cadeia produtiva da economia regional. Hoje, são 49 projetos culturais patrocinados com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e que acontecem ao longo de 2023 no estado. Neste momento, estão abertas para a visitação do público na capital paraense a “Bienal das Amazônias” e a exposição “Brecheret Modernista”, no Museu do Estado do Pará (MEP).