Orquestra Ouro Preto e Programa Vale Música celebram 250 anos de Beethoven

A Orquestra Ouro Preto desenvolveu, virtualmente, um repertório exclusivo com alunos do Programa Vale Música de Belém, Vale Música Serra (ES) e Instituto Moinho Cultural (MS). Por meio de aulas à distância, professores especialistas guiaram os alunos em gravações inéditas que tiveram como ponto de partida a comemoração dos 250 anos de Beethoven.

O resultado pode ser visto no site da Orquestra Ouro Preto ao longo dos meses de novembro e dezembro. A ação faz parte do Programa Vale Música, iniciativa do Instituto Cultural Vale, e o primeiro vídeo já está disponível.

A partir do tema do "Rondo", do célebre "Concerto para Violino", foram criadas sete variações especiais para os projetos de formação musical do Programa Vale Música. As versões ganharam temperos brasileiros, em arranjos para percussão, cordas e sopros, tudo com muita originalidade e gravadas de dentro das casas dos alunos. Ao final, juntos, esses movimentos formam uma obra única que celebra, também, o trabalho feito ao longo de 2020 entre alunos e professores.

Para o Maestro Rodrigo Toffolo, a experiência foi um marco na carreira dos jovens artistas. "O processo de gravar representa para um músico o desafio maior. É deixar sua marca, seu som para a posteridade, é como diz aquela máxima esportiva: jogo é jogo e treino é treino".

Christiana Saldanha, Gerente do Instituto Cultural Vale, avalia que o ano em isolamento trouxe desafios, mas também superação. "Ao longo de 2020 a rede colaborativa de ensino e aprendizagem que é o Programa Vale Música estabeleceu uma conexão ainda mais próxima, apesar do distanciamento social. Virtualmente, os estudantes elevaram sua percepção musical em um processo didático de excelência conduzido pela Orquestra Ouro Preto. É com alegria que vemos o encerramento deste ciclo através dos vídeos produzidos e do crescimento de cada um dos nossos alunos", afirma.

Confira a agenda de vídeos:

Vídeo 1 - Já disponível

Moinho Corpo Funk

Arranjo: Leonardo Gorosito

Grupo de Percussão do Instituto Moinho Cultural - MS



Vídeo 02 - Já disponível

Serra Bossa Jazz

Arranjo: Nélson Ayres

Jazz Band Vale Música Serra - ES



Vídeo 03 - Lançamento em 24/11/2020

Desafio 2.5.0

Arranjo: Fred Natalino

Grupo de Cordas Vale Música Belém - PA



Vídeo 04 - Lançamento em 01/12/2020

Canção para Ninar Elisa

Arranjo: Fred Natalino

Grupo de Cordas Vale Música Serra - ES



Vídeo 05 - Lançamento em 08/12/2020

Toada pelo Rio Reno

Arranjo: Fred Natalino

Grupo de Cordas e Madeiras do Instituto Moinho Cultural - MS



Vídeo 06 - Lançamento em 15/12/2020

Beethoven Beat

Arranjo: Leonardo Gorosito

Grupo de Percussão Vale Música Belém - PA



Vídeo 07 - Lançamento em 23/12/2020

Finale - Concerto Integração

Arranjo: Fred Natalino

Todos juntos