Exposição 'Carajás Visuais' busca a valorização do patrimônio cultural da região sudeste do Pará

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, espaço que integra o Instituto Cultural Vale, receberá a mostra “Carajás Visuais: Novos Olhares”. Sob curadoria e montagem de Marcone Moreira, artista visual e presidente do Pontal Instituto Cultural, a mostra reúne a produção de artistas residentes nas cidades de Canaã dos Carajás, Parauapebas e Marabá, contando, também, com a participação de artistas de Belém. A visitação será no hall da Casa, a partir do dia 27, às 18h.

O público poderá conferir a mostra até o dia 31 de março, de segunda a sábado, das 8 às 19h. A programação é gratuita e faz parte das ações realizadas em parceria com o projeto “Canaã, berço da Cultura Criativa”.

De acordo com Randy Rodrigues, diretor da Casa da Cultura, a mostra busca valorizar o patrimônio e a cultura locais. “A exposição ‘Carajás Visuais’ é mais uma iniciativa de valorização da produção artística local, onde as obras se afirmam na multiplicidade e diálogo com o patrimônio cultural da região, por meio do envolvimento dos artistas com diversos setores, como os alunos e docentes do curso de Artes Visuais da Unifesspa [Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará] e as comunidades que inspiraram os trabalhos artísticos presentes na mostra”, afirma.

Múltiplas linguagens artísticas em um só evento

Quem for à abertura da exposição “Carajás Visuais: Outros Olhares”, na Casa da Cultura, participará de um evento de múltiplas linguagens artísticas. É que a programação vai unir as artes plásticas à música, dança e poesia, culminando, assim, no 5º evento cultural do Projeto “Canaã, berço da Cultura Criativa”.

Realizado pela Associação dos Artistas Visuais do Sul e Sudeste do Pará, em parceria com organizações públicas e privadas, entre elas a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, o projeto promove, além desses eventos culturais, diversas oficinas gratuitas e formações continuadas para a comunidade.

O projeto “Canaã, berço da Cultura Criativa” faz parte de uma série de ações promovidas com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio do Termo de Fomento nº 08/2022 e da Emenda Impositiva nº 15/2022.

Sobre a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Criado e mantido pela Vale, o espaço integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contação de histórias, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música, dança e teatro, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, teatro, canto, violão, flauta doce, musicalização e percussão tradicional paraense.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa.

São mais de 300 projetos criados, apoiados ou patrocinados em 24 estados e no Distrito Federal em execução em 2022. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org.

Para mais informações

(94) 99220-3451.