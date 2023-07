Artista plástico Gilvan Tavares é o convidado da semana do videocast Lib Art

O videocast Lib Art, apresentado pela artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, recebe nesta semana o artista pástico, pesquisador e educador Gilvan Tavares. O projeto é um espaço de bate-papo com artistas famosos e estreantes de variadas expressões artísticas. O videocast está disponível no LibPLay, hoje, a partir das 14h. O público tem a oportunidade de ouvir e aprender com especialistas em arte que compartilham suas experiências e perspectivas sobre a produção e a indústria artística.

Gilvan iniciou o bate-papo falando que a arte foi uma necessidade na sua vida. “Na década de 80 eu fazia cursos pelo Senac. Venho da área da publicidade com cursos como letrista, curso de cartazes. E com o tempo, eu percebi que não era bem isso que eu queria, eu queria mais, queria ser artista”, iniciou.

Gilvan contou ainda que ao acompanhar os jornais, alguns colegas expondo obras de arte, ele descobriu, inclusive através do jornal O Liberal, um curso prático de artes plásticos do centro cultural dos Estados Unidos. “Olha, que bacana. E a partir daí minha vida na arte foi fluindo”, afirmou.

Gilvan expôs pela primeira vez individualmente no Museu do Círio, em Belém. “Me revendo a partir do seu convite, eu começo a perceber que o artista ele é um grande pesquisador, ele não pode ter uma linha de conforto. Porque estamos sempre evoluindo e buscando novidades”, enfatizou. Em 1996, o artista plástico foi selecionado pela primeira vez para o Arte Pará.

Segundo o artista plástico, foi a necessidade de querer aprender cada vez mais, que o fez chegar tão longe. “Já trabalhei com gravuras, serrapilheira, caixinhas de remédio, papel kraft até chegar no papelão”, contou. Durante o bate-papo especial, Rose e Gilvan puderam trocar as experiências vividas dentro da arte e relembrar as técnicas desenvolvidas a partir de seus respectivos trabalhos.

Gilvan Tavares utiliza a técnica mista e suas obras remetem um emaranhado revelador, estabelecendo um fluxo entre linhas e cores. Gilvan participou de oito exposições premiadas em vários salões de Arte, como o da Marinha, Aeronáutica e Arte Pará, entre outros.

