Artista paraense Éder Oliveira rifa pintura para ajudar Tuíre Kayapó

Em uma iniciativa solidária, o artista plástico paraense Éder Oliveira está rifando uma de suas obras para arrecadas fundos para Tuíre Kayapó. A liderança indígena conhecida por defender os direitos da floresta amazônica enfrenta um câncer no colo do útero e está realizando tratamento oncológico. Tuíre sempre esteve à frente da luta contra a construção de hidrelétricas no Xingu, em especial do projeto da Usina Hidrelétrica Kararaô, que se tornou a de Belo Monte.

Há uma semana, Éder começou a pintar o quadro que apresenta um retrato de Tuíre e que será entregue ao ganhador da rifa. Segundo ele, a data prevista para divulgar o resultado é dia 29, na próxima quarta-feira. Ao todo foram disponibilizados mil números e a meta do artista é conseguir vender, pelo menos, 50% dos bilhetes, que custam R$ 30,00 cada.

Para adquirir uma das rifas, basta acessar o link que está disponibilizado no Instagram de Éder. Nas redes sociais, o artista compartilha com os seguidores o processo de pintura, que é uma releitura de outra obra sua. Nesta tela, ele construiu o fundo como uma contextualização da cena protagonizada por Tuíre, em que ela brada seu facão contra o rosto do então presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes.

Como surgiu a ideia

Conversando com os amigos Matheus Vieira e Rodrigo Oliveira, Éder comentava sobre o estado de saúde de Tuíre. Rodrigo, que trabalha no Ministério Público com questões indígenas, explicou aos dois que a liderança está lutando contra o câncer.

"Começamos a pensar em como ajudar, isso foi um mês atrás. Tivemos a ideia de fazer um evento com a renda voltada para ela. A gente fez um evento relacionado aos povos indígenas e tive a ideia de refazer a óleo sobre tela uma pintura que eu já tinha produzido com uma imagem que ela autorizou e criar essa rifa com alguma importância para ajudá-la", conta Éder.

De acordo com o pintor, Tuire Kayapó está sabendo da ação solidária e acompanhando o processo. Éder conta que a liderança indígena ficou feliz quando soube da sua ideia e costuma mandar áudios para ele. "Ela ficou muito empolgada. O esposo dela traduz o que ela me manda. Tenho mandado fotos da obra em construção e ela está achando bem legal", diz o artista.

Importância

A liderança, para Éder, é um símbolo de luta para os indígenas que se constrói enquanto mulher e ícone na luta para além da questão ambiental, mas se tornando uma referência aos povos originários."Tuíre se tornou uma líder que participa de reuniões, vai a Brasília e está sempre lutando pela causa. É uma voz relevante. É ouvida. É um ícone de uma luta que está cada vez mais visível para todos", explica.

Quadro de Tuire será rifado por Éder na semana que vem (Foto: Éder Oliveira)

"Para mim, em particular, ela tem uma representatividade na história que dialoga com um movimento de resistência. São ícones de resistência como ela que levo para o meu trabalho, como o Cacique Guaimiaba, Quintino Gatilheiro e a figura que representa a cabanagem", complementa.

(Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)