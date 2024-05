Flor de Mururé mostra a força dos terreiros em música 'Dona Mulambo'

Com seu disco de estreia intitulado "CROA" prestes a sair, o cantor paraense Flor de Mururé apresenta, na sexta-feira (10) o single "Dona Mulambo", em parceria com João Feijão, que faz parte do seu primeiro trabalho que chega às plataformas digitais ainda este mês. Com força e potência, o artista une espiritualidade, religião e identidade na canção que cultua orixás, voduns e encantados, como a pombagira que dá nome ao single, conhecida como a entidade de reconstrução e amor.

Ao O Liberal, Flor falou sobre suas vivências como pessoa trans cultuando uma religião de matriz africana. No single, o paraense exalta os terreiros do Pará e do Maranhão e mostra que as pessoas podem resistir e se destacar no caminho artístico. Para o cantor, a música chega com uma mensagem sobre a importância do respeito, independente de religião, crença ou ideologia e retrata o afeto do artista por sua religião.

"São dois lados de resistência: ser trans e ainda ser da religião de matriz africana e originária. É muita força e persistência para continuar e se manter vivo. É isso que o álbum e as músicas vêm trazendo. Eu espero que o público se conecte, empatia e respeito. Que se conecte com as coisas de bonito dentro desse clipe e da música, para além dos corpos que estão ali e para além das suas crenças, tendo a possibilidade de se abrir para um mundo que existe e nunca vai deixar de existir", explica o cantor.

"Dona Mulambo" apresenta a levada do Tambor de Mina com participações do Trio Manari na percussão, de Thomas Rohrer na rabeca e produção musical de André Magalhães. O single apresenta ao público um áudio captado durante uma gira no Terreiro Rainha Bárbara Soeira e Tóy Azaká, Casa de Santo dedicada as pessoas LGBTQIA+, localizada no subúrbio de Belém.

Acolhimento na religião

Mururé deixou a própria casa ainda adolescente, em busca da própria sobrevivência. Na época, o artista se voltou à arte e descobriu sua fé na religião afro religiosa. No terreiro de Tambor de Mina onde foi acolhido, ele ganhou irmãs artistas que se tornaram fundamentais para a construção do disco "CROA", como Anastácia Marshelly, Valesca Minaj e Mulambra, presentes em "Dona Mulambo".

Expectativa para o lançamento

Flor está radiante com o novo trabalho, prestes a alcançar o público. Segundo o artista, o trabalho foi feito com muito carinho, cuidado e amor do mundo, visando oferecer algo que impacte positivamente as pessoas. "Eu estou me sentindo muito feliz e realizado. Fico muito contente de poder trazer esse trabalho ao mundo com tantas outras forças. Significa muito para mim, porque assim outras pessoas também podem ter outras possibilidades de vida a partir dessa história", diz.

"O público pode esperar muita vida, abundância e esperança. Pode esperar muito afeto, muita força e novos tempos. Eu acho que já passou o tempo da gente ser visto como só esse corpo, não é? Aquele corpo marginalizado. Pode esperar a nossa vida e a entrega de vitórias. Um acalanto nas músicas, um alívio e uma tranquilidade", complementa o artista.