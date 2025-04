Artista Jéssica Soares faz obra especial para o aniversário de 25 anos do jornal Amazônia; veja

A edição especial de aniversário do jornal Amazônia terá uma obra exclusiva da pintora paraense Jéssica Soares. Em celebração aos 25 anos do noticiário, a artista desenvolveu a obra em homenagem ao Mercado do Ver-o-Peso, utilizando a aquarela como técnica. Jéssica é uma artista autodidata e atua como aquarelista desde o fim de 2020, mas também explora outras técnicas das artes visuais, como guache e acrílico.

Jéssica Soares

Trajetória: estímulo desde a infância

Estimulada pela família, em especial pela irmã mais velha, Caroline, a trajetória de Jéssica começou na infância. Nas suas palavras:

“Desde a minha infância eu sempre fui muito estimulada. Minha irmã mais velha sabia desenhar e me deu algumas noções. Além da minha família, que sempre me estimulou muito a entrar em contato com a arte, mesmo que eu não fizesse isso muito bem. Mas, conforme a gente vai praticando, a gente vai se aprimorando. Sempre fui aquela criança da sala de aula que sabia desenhar. Então é uma relação bem antiga”.

A descoberta da aquarela

Sua relação com a aquarela surgiu no fim de 2020, durante o isolamento da pandemia de Covid-19. “Eu comecei a explorar os materiais que eu tinha em casa. Eu tinha um estojo antigo de aquarelas e gostei da leveza que elas têm. Gostei do fato da aquarela ser uma tinta que não tem odor, então eu poderia trabalhar ela no meu quarto. Gostei também da velocidade que dá pra trabalhar com a aquarela, ela seca rápido, dá pra fazer pinceladas rápidas. Ela corresponde a agilidade que eu gosto de ter quando eu estou trabalhando”.

Outras técnicas e planos futuros

Em entrevista ao Grupo Liberal, Jéssica contou que também trabalha com guache e acrílico, mas planeja experimentar a tinta óleo. “É uma técnica que enche os meus olhos, porque ela possibilita muito mais coisa que não dá pra fazer com a aquarela. A composição permite que você trabalhe por muito mais tempo e eu tenho a vontade de ter projetos maiores, então acho que a pintura a óleo vai ser uma técnica que vai abrir os meus horizontes”.

Arte como expressão e refúgio

Para a artista, a arte vai além do trabalho: “A aquarela é tudo na minha vida. Eu sou uma pessoa muito ligada ao trabalho e a arte é meu trabalho. Mas também foi muito importante no período da pandemia, porque foi meu refúgio. Comecei a pintar pra relaxar e depois virou meu trabalho. A arte sempre teve um lugar muito importante na minha vida, especialmente por eu ser uma pessoa muito sensível e eu tenho a necessidade de me expressar. E, as vezes, eu vejo a arte como a forma mais apropriada pra isso”.

A homenagem ao Ver-o-Peso e a parceria com o Jornal Amazônia

Sobre a obra criada para o aniversário do jornal, Jéssica compartilhou:

“Foi uma honra receber o convite de fazer uma pintura pro jornal. Queria trazer um pedaço de Belém que, todo mundo, quando olha, já identifica. A gente não precisa de muitos recursos para perceber que é o Ver-o-Peso. É o cartão postal da cidade. Então busquei transmitir esse sentimento para as pessoas”.

Jéssica encerrou dizendo ser um momento muito importante para ela fazer parte da celebração do jornal Amazônia. “Eu fico feliz de saber que a minha arte tá fazendo parte de um momento tão importante pro jornal. Então fico feliz que estamos fazendo essa parceria com algo que é tão importante pra sociedade, como a arte e a cultura. Fico muito feliz com a oportunidade que o jornal está me dando e espero que dê para outros artistas também”, contou a artista paraense Jéssica Soares.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)