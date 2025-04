Show de 60 anos da Globo terá participação de Joelma

Além de Fafá de Belém, outra artista paraense vai participar do show em comemoração aos 60 anos da TV Globo, que será exibido na segunda-feira (28), logo após a novela "Vale Tudo". Trata-se da cantora Joelma, que fez sucesso com o hit "Entre Tapas e Beijos", tema da série "Tapas & Beijos", e que até hoje é lembrado pelos fãs da produção estrelada por Fernanda Torres e Andréa Beltrão.

Para celebrar seis décadas de história, a TV Globo preparou um megashow com um elenco de peso. O evento contará com participações de Iza, Ana Castela, Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Zezé Di Camargo & Luciano, Lauana Prado, João Gomes, MC Cabelinho, As Frenéticas, Rosana, Negra Li, Roupa Nova, Alexandre Pires e Paulinho da Viola. Eles se unem ao time de talentos do jornalismo, esporte e entretenimento da emissora para uma grande celebração.

Roberto Carlos, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Sandy & Junior, Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Angélica, Xuxa, Péricles, Daniel, Lulu Santos e Zeca Pagodinho também sobem ao palco em parcerias especiais, comemorando os 60 anos do canal e presenteando os espectadores com canções que marcaram a história da televisão brasileira.

Com direção artística de Antonia Prado e direção de gênero de Monica Almeida, o especial Show 60 anos promete ser um encontro memorável com boas histórias e grandes talentos. O público poderá reviver seus momentos preferidos da telinha e se emocionar com apresentações musicais espetaculares.