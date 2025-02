Arthur Nogueira participa de ‘Leituras Críticas de Antonio Cicero’

Para quem quer imergir nas obras do compositor, poeta, crítico literário, filósofo e escritor brasileiro, Antonio Cicero, nesta sexta-feira (31), o cantor e compositor Arthur Nogueira vai realizar “Leituras Críticas de Antonio Cicero”, que terá mediação do professor Ricardo Evandro. O momento será no espaço Lamparina Acesa (Av Alcindo Cacela, 1398), a partir das 18h30, no Palco Canoinha.

“Recebi um convite do Ricardo Evandro e do Felipe De Campos Ribeiro, que são pesquisadores e professores da UFPA. Eles organizam um ciclo de conversas sobre arte e política na Travessia. O Ricardo vai mediar o bate-papo comigo. Vamos conversar sobre a obra poética e filosófica de Antonio Cicero e as canções que fiz com ele. Cicero foi meu maior parceiro de canções e um grande amigo”, conta Arthur.

VEJA MAIS

O cantor paraense era amigo pessoal de Antonio Cicero, além disso, os dois ainda tinham parcerias profissionais. O poeta, que era membro da Academia Brasileira de Letras, faleceu em 2024. Ele deixou um legado marcante na literatura brasileira, de acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), Antonio Cicero deixou 130 composições e 40 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva.

Para o momento Arthur Nogueira preparou um bate-papo especial, mas com uma trilha sonora. O artista antecipa, que para o mês que vem um show com destaque da obra de Antonio Cicero ocorrerá.

“Eles perguntaram se eu poderia cantar algumas canções durante o bate-papo e vou levar meu violão, sim. Na próxima semana, vou começar, em São Paulo, uma série de shows em homenagem ao Antonio Cicero. O espetáculo se chama ‘Arthur Nogueira canta Antonio Cicero: Embarque para Citera’. A estreia será nos dias 8 e 9 de fevereiro, no Sesc Avenida Paulista. Já posso adiantar também que vou apresentá-lo em Belém, no dia 20 de fevereiro, e na Europa, em março”, antecipa o artista.

Agende-se

Data: hoje, 31

Hora: 18h30

Local: espaço Lamparina Acesa - Av Alcindo Cacela, 1398