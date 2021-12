Arte Pará 2021: Walda Marques e Elza Lima traduzem poesias da fotografia em videoarte

A fotografia é o ponto de partida do vídeo. São várias imagens estáticas postas em sequência que geram o movimento. Walda Marques e Elza Lima sabem bem disso, depois de terem construído sólidas carreiras traduzindo suas poéticas na fotografia. No Arte Pará 2021, as duas apresentam seus trabalhos em vídeo, na mostra disponível no site www.artepara2021.com.

Em “Uma história da videoarte na Amazônia (episódio I): Pará”, primeira mostra do Arte Pará realizada de forma totalmente virtual, sob curadoria de Paulo Herkenhoff e curadoria adjunta de Roberta Maiorana, Elza Lima exibe “Ismália”.

No vídeo de pouco menos de dois minutos, Elza apresenta uma sequência de fotografias de garças em pleno vôo, com destaque às asas, e ao final, uma mulher nua, semi-submersa em um lago, cuja superfície da água reflete as sombras de muitas aves planando no céu. Elza é conhecida por seu trabalho que atravessa e é atravessado pelos rios da Amazônia e suas comunidades.

'Ismália', de Elza Lima (Reprodução/ Elza Lima)

Já Walda Marques está no Arte Pará 2021 com “O pássaro de uma asa só”. No trabalho, ela mistura técnicas de fotografia com vídeo, tudo dentro de sua identidade fantástica. Em um texto narrado pela própria artista, ela conta uma história sobre uma moça que se apaixona por um pássaro, terminando com uma bela metáfora de almas gêmeas, mas tudo isso envolto em identidade amazônica.

Walda, que começou a fotografar em 1989, tem uma identidade marcada por uma fotografia quase que teatral, onde traduz histórias que chegam ao nível fantástico. Tanto Walda quanto Elza já foram premiadas em diversos salões.

Edição 2021

O salão Arte Pará tem sua mostra totalmente virtual em 2021. Sob curadoria de Paulo Herkenhoff, e curadoria adjunta de Roberta Maiorana, a edição carrega como conceito “Uma História da Videoarte na Amazônia (episódio 1): Pará”, reunindo trabalhos de 46 artistas convidados. A mostra está disponível no site www.artepara2021.com.

O Arte Pará 2021 é realizado pela Fundação Romulo Maiorana, e tem como patrocinador novamente a Fibra Centro Universitário, renovando a parceria que existe desde 2012. O salão tem ainda apoio do Grupo Liberal e Instituto Inclusartiz.