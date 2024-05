“Arte Feminina em Foco” inicia nova temporada na sede campestre da Assembleia Paraense

A exposição “Arte Feminina em Foco” iniciou nova temporada no Hall de Exposições da Assembleia Paraense, sede campestre. Os trabalhos do coletivo de 23 artistas ficarão disponíveis para a visita dos associados do clube até 2 de junho.Parte do valor da venda das peças será doado para o Hospital Oncológico Infantil.

Andréa Noronha, que é artista e uma das responsáveis pelo coletivo, explica que a exposição está composta com trabalhos de 23 artistas com diferentes técnicas entre pintura e fotografia. A ideia do coletivo surgiu a partir de um curso de arte e pintura que algumas das artistas frequentavam.

"A gente produzia as pinturas e sempre ficávamos nos perguntando de que forma iríamos mostrar nosso material. Foi quando amadurecemos a ideia e resolvemos nos organizar para a exposição. é importante dizer que tudo é feito por nós, claro, com a contribuição de parceiros", pontua Andréa Noronha.

Thiago Lima de Souza, diretor artístico cultural da Assembleia Paraense, fez o trabalho de curadoria da exposição no clube e diz que a iniciativa tem o propósito de fomentar a cultura da cena artística paraense. E a ideia é devolver para a sociedade o que vem sendo produzido na cena cultural do Pará.

"O trabalho de curadoria foi feito a partir de um percurso que mostrasse a força e o talento feminino dessas artistas. Nós fizemos um recorte de um conjunto para que fosse harmônico", explica Thiago.

Solidariedade

Natasha Cardoso é coordenadora de humanização do Hospital Oncológico Infantil e participou da abertura da exposição, neste sábado (18) e agradeceu a iniciativa das artistas do coletivo, uma vez que parte do valor das peças vendidas serão doadas para a unidade de saúde.

Artistas

As 23 artistas que farão parte desta mostra são: Andréa Noronha, Rose Maiorana, Renata Costa, Camila Lima, Diana Yassui, Maria Libonati, Rosana Teixeira, Melina Mello, Nazaré Mello, Mariângela Melo, Nádia Borborema, Iza Girard, Daniela Guerra, Nathalia Gabay, Michele Ferri, Thais Terumi, Fabíola Tuma, Renata Segtowick, Melânia Mello, Paula Guerra, Suzanne Maia, Graça Prado e Mama Quilla.

“ARTE FEMININA EM FOCO”

Visitação: de 19 de maio a 02 de junho de 2024

Horário: Terça a sábado, das 8 as 18h

Curadoria: Thiago Lima

Hall de Exposições da sede campestre da Assembleia Paraense

Endereço: Av. Almirante Barroso, 4614

Entrada gratuita