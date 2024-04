II Mostra da Arte Feminina em Foco é apresentada na AP

A exposição “Arte Feminina em Foco” formada por 23 mulheres artistas chega a segunda edição. O novo período para os visitantes ocorrerá a partir do dia 18 de maio no Hall de Exposições da Assembleia Paraense (AP). O evento organizado pelo grupo de Mulheres Artistas da Amazônia, que conta com o apoio do Grupo Liberal, segue até o dia 02 de junho com visitação gratuita.

O grupo surgiu com o propósito de divulgar a arte de mulheres desenvolvem carreira artística, mas ainda não tiveram oportunidade de mostrar suas produções. A gestora do grupo e artista plástica Andréa Noronha explica que o objetivo é democratizar a arte, realizando exposições em lugares alternativos fazendo a cultura ser mais acessível a todos. “Esta edição também terá um caráter beneficente, visto que as artistas pretendem doar uma parte da receita em insumos para as crianças em tratamento oncológico”, destacou. Parte da receita conseguida com a venda das obras será destinada para ajudar no tratamento de crianças com câncer.

Andréa destaca que o grupo sempre temos obras novas para serem apresentadas. Uma das principais características do grupo é a diversidade de estilos que dialogam entre si. “Somos movidas por emoções e valorizamos o lugar e a cultura do lugar que moramos. As artistas mostram em suas obras a riqueza cultural deste estado, suas cores, cheiros e sabores, através de suas diferentes técnicas e estilos diferentes, expressando vários movimentos visuais, tais como: fotografia, artes plásticas, bordado, aquarela e vários estilos de arte”, lista a gestora.

Na nova edição participarão as artistas Andréa Noronha, Rose Maiorana, Renata Costa, Camila Lima, Diana Yassui, Maria Libonati, Rosana Teixeira, Melina Mello, Nazaré Mello, Mariângela Melo, Nádia Borborema, Iza Girard, Daniela Guerra, Nathalia Gabay, Michele Ferri, Thais Terumi, Fabíola Tuma, Renata Segtowick, Melânia Mello, Paula Guerra, Suzanne Maia, Graça Prado e Mama Quilla.

“Havia a necessidade de fazer o público conhecer a produção artística de mulheres que moram na Amazônia e que individualmente não conseguiam mostrar suas obras de arte. Entendemos que unindo forças conseguiríamos adensar um número maior de obras e formatar uma exposição que tivesse uma visibilidade maior para a nossa arte. Desta forma tivemos a adesão dos clubes sociais de Belém e que estão apoiando esta ideia abrindo suas portas para realizarmos exposições nas suas sedes sociais”, declarou.

A primeira edição do Arte Feminina em Foco ocorreu no Clube Social Caixaparah em alusão ao Dia Internacional da Mulher com sucesso de público. O novo convite para a Assembleia Paraense (AP) surgiu do presidente do clube Oscar Pessoa. “Foi muito importante este primeiro contato com o público, a validação de todos que estiveram presentes foi um incentivo importante para as artistas continuarem com sua carreira artística. Pois a maioria das vezes, por falta de incentivo, muitas se veem obrigadas a não dar continuidade no desenvolvimento de seus talentos”, destaca.

Exposição Arte Feminina em Foco

Abertura: 18 de maio, sábado, das 10:30h

Visitação: de 19 de maio a 02 de junho de 2024

Horário: Terça a sábado, das 8 às 18h

Curadoria: Thiago Lima

Local: Hall de Exposições da sede campestre da Assembleia Paraense (AP)

Endereço: Av. Almirante Barroso, 4614

Entrada gratuita