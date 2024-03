Exposição "Arte feminina em foco" apresenta obras de 14 mulheres em Ananindeua

Quatorze mulheres, artistas plásticas, expuseram seus trabalhos na manhã deste sábado (9), no Clube Caixaparah, em Ananindeua, dentro da programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher promovida pelo Sindicato dos Clubes Sociais do Pará (Sindiclubes). As telas, de vários estilos artísticos e que preencheram o salão clube, são da mostra “Arte feminina em foco”, do grupo de “Mulheres Artistas”. Ao todo, 21 mulheres fazem parte do projeto, que roda a cidade e deve passar por mais clubes ao longo do ano.

Nazaré de Mello, uma das artistas que integram o projeto, apresentou duas de suas obras nesta manhã: “A corda” e a “Vista da Santa de costas”. Ela, que trabalha dentro da corrente do impressionismo, contou que as telas são parte da coleção “Fé Mariana”, que conta com 30 telas, retratando os vários aspectos e elementos do Cìrio de Nazaré. “Todas nós, somos mulheres com uma grande produção artística, com vivências e olhares diferentes, e essa exposição é justamente para apresentarmos nosso trabalho”, contou.

Aos 81 anos, Melânia Vinagre também fez questão de comparecer ao Caixaparah e apresentar suas obras. Para o evento, ela apresentou as telas 1 e 2 da coleção “Estudo Feminino”. “Depois que fiquei viúva comecei a me dedicar à pintura. Eu já fazia antes, mas como hobbie. Fui fazendo e peguei o gosto. Hoje posso dizer que a pintura faz parte 100% da minha vida”, compartilhou Vinagre. Ela, que trabalha com realismo, tem na figura humana a sua inspiração, e as telas apresentadas na exposição foram um aperitivo do seu acervo, de cerca de 50 obras.

Além de Andrea, Nazaré e Melânia, algumas das artistas artistas - pintoras, muralistas, desenhistas e fotógrafas - que fazem parte do grupo e integram o projeto são: Renata Segtowick, Mariangela Melo, Diana Yassui, Melina Mello, Michele Ferri, Suzanne Maia, Thais Terumi, Paula Guerra, Graça Prado, Iza Girard, Nádia Borborema, Celeste Heitman, Mama Quilla, Julia Leão, Camila Lima e Nathalia Gabay. Rose Maiorana também faz parte do projeto. Duas de suas obras, “Máscaras 1” e “Máscara 2” foram apresentadas hoje.

Grupo reúne 21 mulheres artistas

“Somente 14 estão aqui hoje, com um total de 28 obras, mas somos um grupo de 21 mulheres, com o objetivo de democratizar a arte da mulher artista; a mulher que é dona de casa ou que tem a sua profissão, mas que também é artista, e que muitas vezes não tem a oportunidade de mostrar a sua arte. Nosso grupo surgiu para que pudéssemos realizar essas exposições e mostrarmos para a comunidade a brilhante produção dessas mulheres”, explicou Andréa Noronha, organizadora da mostra e gestora do grupo Mulheres Artistas.

Alberto Henrique, anfitrião e presidente do Caixaparah, lembrou que a ideia de levar a mostra para o clube surgiu durante o processo de mobília da sede do Sindiclubes, recém inaugurada. “Estávamos atrás de artistas paraenses para que pudéssemos colocar alguns quadros no novo espaço e foi quando conhecemos o trabalho da Andréa. Aí ela apresentou o projeto e o trabalho do grupo. Ficamos tão encantados com estas obras que surgiu a ideia de apresentarmos para os nossos associados”, contou.

Durante o evento deste sábado, os presidentes da Assembleia Paraense e do Clube Cabanos fizeram o convite para que o grupo de Mulheres Artistas também leve a exposição para suas sedes. Salatiel Campos, presidente do Sindiclubes, afirmou que esta é uma parceria para o longo do ano e que ajuda o sindicato a dar “um passo à frente na gestão”. “A arte e a cultura são muito importantes para fortalecer o nosso grupo. Estamos muito felizes e motivados com a parceria com o grupo”, disse.