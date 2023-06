Arraial do Pavulagem faz terceiro arrastão junino e lota praça Waldemar Henrique neste domingo, 25

O cortejo do Arraial do Pavulagem realizou seu terceiro cortejo junino de 2023 e chegou por volta de 11h15 na praça Waldemar Henrique. Mais uma vez, brincantes, famílias, turistas e ambulantes estão presentes na manifestação cultural e popular. Após a chegada do arrastão, que saiu na praça da República, as pessoas assistem o show do Arraial do Pavulagem e convidados.

Pela primeira vez, a estudante de letras Isabela Gomes, de 19 anos, participou do Arraial no Batalhão da Estrela tocando reco reco. A jovem conta que se apaixonou desde o ano passado quando participou no apoio ao batalhão oferecendo água e no cordão de isolamento. "Foi maravilhoso, eu conheci no ano passado e me encantei. Ano passado fiquei no apoio nunca tinha vindo e me apaixonei. Para mim é um exemplo do significado da cultura com o cortejo, as oficinas e os ensaios. Tudo me deixa muito feliz", declarou.

VEJA MAIS

A estudante de psicologia Samiria Cagury, de 21 anos, que é cadeirante, esteve com a mãe Márcia Cardoso, de 46 anos, no cortejo do Arraial. Este é o segundo ano que as duas participam. Samiria confessa que gosta da "bagunça". "Eu acho muito legal a animação da galera. Tudo muito colorido", afirmou. Apesar disso, ela criticou o fato das pessoas com deficiência serem colocadas na mesma ala que as crianças. "É muito importante ter esse espaço reservado, porém eu tenho uma opinião polêmica. Eles sempre colocam a gente com as crianças, pessoas com deficiência são muito infantilizadas. Eles precisam dar uma olhada para isso", aponta.