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Arraial de Todos os Santos terá transmissão dos jogos do Brasil durante programação junina no Centur

Torcedores poderão acompanhar as partidas da Seleção Brasileira sem deixar de prestigiar as apresentações culturais e os concursos de quadrilhas promovidos pela FCP

Hannah Franco
fonte

Arraial de Todos os Santos terá transmissão dos jogos do Brasil durante programação junina no Centur (Agência Pará)

Quem pretende acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13) terá mais uma opção em Belém. O Arraial de Todos os Santos, realizado pela Fundação Cultural do Pará (FCP), vai transmitir os jogos do Brasil em um espaço de convivência montado na área dos Folguedos Juninos, no Centur.

A proposta é permitir que o público acompanhe as partidas da Seleção sem precisar se afastar da programação cultural que movimenta o espaço durante todo o mês de junho.

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A primeira transmissão ocorre neste sábado, quando o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h, pela rodada de abertura do Grupo C da Copa do Mundo. A exibição acontece em meio às atividades do Arraial de Todos os Santos, que reúne apresentações culturais, grupos folclóricos e concursos juninos.

Programação junina segue no Centur

Neste sábado, o público também poderá acompanhar mais uma etapa do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas e as apresentações de folguedos tradicionais.

Entre os dias 10 e 30 de junho, a Praça do Artista, no Centur, recebe grupos de diversas regiões do estado que disputam o título estadual de 2026. As apresentações são marcadas por figurinos elaborados, coreografias, encenações e elementos que valorizam a cultura popular paraense.

Jogos do Brasil com transmissão no Arraial

A Fundação Cultural do Pará confirmou a exibição das três partidas da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo.

📅 Brasil x Marrocos – 13 de junho, às 19h

📅 Brasil x Haiti – 19 de junho, às 21h30

📅 Escócia x Brasil – 24 de junho, às 19h

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