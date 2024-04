Arquivo Público do Pará celebra 123 anos com exposições e palestras gratuitas

Em comemoração aos seus 123 anos de história, celebrados na próxima terça-feira (16), o Arquivo Público do Estado do Pará (APEP) inicia neste domingo (14) uma grande programação especial com diversas atrações gratuitas ao público paraense até o dia 30 deste mês. O evento oferecerá palestras e exposições sobre grandes momentos históricos armazenados pelos documentos do APEP.

A exposição “Domingo da Memória”, abre a temporada de eventos do APEP em Belém e será realizada no Theatro da Paz. Esta primeira atração consiste na apresentação de documentos históricos do Arquivo, os quais terão a mediação de alunos dos cursos de História e de Arquivologia da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Documentos de diversos períodos históricos estarão em exposição para o público presente (Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Palestras

Já na segunda-feira (15), às 9h, iniciam as primeiras duas palestras da programação, que serão realizadas na sede do APEP. “Os 60 anos do golpe civil-militar de 1964 e os conflitos agrários na Amazônia”, será ministrada pelo professor doutor Thiago Broni, da Escola de Aplicação da UFPA, que debaterá com os presentes os diversos documentos históricos sobre o período, trazendo a seguinte reflexão: “O que os militares sabiam e o que fazer daqui pra frente?”.

Logo em seguida será apresentada a 2ª palestra do dia, intitulada: “Os arquivos como instrumentos de memória e esquecimento”. Com apresentação da professora doutora Mônica Tenaglia, da Faculdade de Arquivologia da UFPA, a exibição será pautada na ideia de explicar como os arquivos são importantes para a proteção da memória, mas ao mesmo tempo, podem ser também agentes de esquecimento ao selecionarem o que deve ser preservado, enquanto documentos históricos, culturais e sociais.

O Arquivo Público do Pará tem um acervo robusto com cerca de 4 milhões de documentos (Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Exposições

No dia seguinte, terça-feira (16) começarão as exposições em celebração ao dia de fundação do APEP, também na sede da instituição. Com o título “Ditadura e os conflitos agrários nos documentos do DOPS”, essa exposição apresentará arquivos históricos do órgão Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), que foi criado no final de 1924 e atuou tanto no Estado Novo como na Ditadura Militar. Essa exposição fica disponível até o dia 30, com visitação de segunda a sexta, no horário de 8h às 14h.

No mesmo período, também estará disponível a exposição “Calçadas de Histórias: História do Arquivo Público”. Esta apresentação consiste em painéis com textos que irão contar toda a trajetória do Arquivo, inclusive com curiosidades históricas, como o fato de o Banco Comercial do Pará já ter funcionado no prédio, o qual foi comprado e adaptado pelo governo do Pará no final do século XIX.

Os documentos guardam fragmentos raros de diversos períodos históricos, desde o colonial até o século XXI (Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Para o diretor do APEP, Leonardo Torii a programação variada atende a todos os tipos de públicos.

“Todos estão convidados a prestigiar essa programação do aniversário, tanto no domingo, dentro do Theatro da Paz, quanto nos dias 15 e 16, aqui no Arquivo Público. Preparamos pensando nos diversos públicos. E ainda que não seja possível vir nesses dias, não deixe de conhecer o nosso Arquivo”, convida Leonardo Torii.

Sobre o Arquivo Público do Pará

O Arquivo Público do Pará possui cerca de 4 milhões de documentos históricos, registros que representam o maior patrimônio histórico documental da Amazônia e um dos mais importantes do Brasil. Os documentos guardam fragmentos raros de diversos períodos históricos, desde o colonial até o século XXI, incluindo eventos importantes como a adesão do Pará ao Império do Brasil, a Cabanagem e a Belle Époque.