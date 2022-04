Arquivo Público do Pará completa 121 anos de existência com programação especial

Memórias são maneiras de manter sempre vivas histórias importantes para a cultural de um local. O Arquivo Público do Estado do Pará (APEP) celebra 121 anos de existência no próximo dia 16 de abril. O local, que é uma das mais importantes instituições para manter viva a história do Estado é administrado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e festeja a data em uma programação gratuita, entre os dias 11 e 13 de abril. Com o projeto "Educação no Pará: história, significação e memória na documentação do Arquivo Público", a ação fará um tributo à memória da educação pública no Estado.

De acordo com o diretor do APEP, Leonardo Torii, Celebrar o aniversário do Arquivo Público do Pará é também celebrar o direito à memória, é lembrar da instituição arquivista mais importante da Amazônia e uma das maiores do Brasil. O Arquivo Público no auge dos seus 121 anos consegue cumprir com suas missões institucionais e disponibilizar todas essas informações para a sociedade como um todo. A instituição possui no seu acervo um dos maiores conjuntos documentais históricos desde o período colonial, imperial e republicano. São documentos ímpares que contam não só a história do Estado do Pará mas da Amazônia como um todo e com outros países da Amazônia Legal. Então visamos assim celebrar nossa história e o direito de todos ao acessar essas memórias”, afirmou.

Nos dias 12 e 13, o APEP receberá a exposição "Educação no Pará: história, significação e memória na documentação do Arquivo Público", que reúne o acervo do Liceu Paraense (Colégio Paes de Carvalho), Escola Normal (IEP), Colégio Progresso Paraense, Instituto Lauro Sodré, Instituto Carlos Gomes, Educandário Eunice Weaver, Faculdade de Medicina, Educandário Agrícola Manuel Barata (Outeiro), Grupo Escolar Basílio de Carvalho (Abaetetuba) e Instituto Antônio Lemos (Santa Izabel). Além disso, nos dois dias, o público poderá conhecer todos os setores do equipamento, por meio de visitas guiadas.

Segundo o diretor, “este ano, para o aniversário de 121 anos do Arquivo Público, foi montada uma programação pautada na história da educação no Estado. O objetivo é divulgar a documentação que existe na instituição e que diz respeito às escolas, aos professores, aos alunos, à rotina administrativa, à memória e à história do processo educacional no Pará. A intenção das visitas guiadas é aproximar o público dos serviços desenvolvidos pela instituição", pontuou.

de uma instituição administrativa, é o grande detentor da salvaguarda da memória documental do Pará. É uma honra para a Secult ter esse equipamento na sua estrutura, comemorar esses 121 anos e fazer uma grande celebração ao patrimônio, à memória e à.

Valorização e reconhecimento

Fundado oficialmente em 1901, a partir do Decreto Estadual N° 996, o Arquivo Público do Pará possui um acervo de aproximadamente 4 milhões de documentos, distribuídos em 2 mil metros lineares, produzidos e recebidos na esfera administrativa, legislativa e jurídica da Amazônia entre os séculos XVII e XXI. Atualmente, o acervo documental é dividido em diferentes áreas e fundos arquivísticos, como Obras Públicas, Finanças, Agricultura, Segurança Pública, Guerra, Educação e Cultura, Comunicação, Saúde e Saneamento, Governo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, todos em forma de encadernados e avulsos, manuscrita, impressa ou iconográfica.

Agende-se

Exposição "Educação no Pará: história, significação e memória na documentação do Arquivo Público" e visitas guiadas pelos setores do APEP

Data: 12 e 13/04 (terça e quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Arquivo Público do Estado do Pará (Tv. Campos Sales, 273 - Campina, Belém - PA, 66019-050)