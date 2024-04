10 de abril: confira 10 fatos históricos que aconteceram no mundo nesta data

É curioso saber que a data de hoje, 10 de abril, é conhecida por vários acontecimentos que não só marcaram, como mudaram o curso da história do Brasil e do mundo. Mesmo sendo um dia aparentemente comum, foi em 10 de abril que vários fatos históricos distintos foram registrados.

Confira 10 fatos históricos do mundo da ciência, política, cultura pop e muitas outras que ocorreram no dia 10 de abril.

1 - Primeira lei dos direitos autorais

Em 10 de abril de 1710, há mais de 300 anos, entrava em vigor na Grã-Bretanha o Estatuto da Raina Ana, considerado a primeira lei que regula os direitos autorais.

Denominada Statute of Anne, a lei disciplinava a concessão de patentes de impressão e direito de cópia por um determinado período, após o qual a obra cairia em domínio público.

2- Vulcão altera clima do planeta e mata mais de 70 mil pessoas

Em 10 de abril de 1815, o vulcão Tambora começou uma erupção que durou cerca de três meses. Na ocasião, mais de 71 mil pessoas morreram e o clima da Terra foi alterado nos dois anos seguintes.

3- Titanic inicia sua viagem para uma das tragédias mais famosas já registradas no mar

Em 10 de abril de 1912, o navio RMS Titanic zarpou do Porto de Southampton, na Inglaterra, para a sua viagem inaugural. Quatro dias depois, a embarcação colidiu contra um iceberg. 1,5 mil pessoas morreram no acidente, que ficou marcado na história do mundo.

4- Fim de uma era

Em 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunciava o fim dos Beatles, o que causou comoção em fãs do mundo inteiro.

5- Descoberta do tesouro de Sun Tzu

Em 10 de abril de 1972, trabalhadores da construção civil que atuavam na cidade chinesa de Shandong, descobriram túmulos com tabuletas de escrita antigas, dentre elas a Arte da Guerra de Sun Tzu.

6- Criação da Croácia e fuga de judeus do campo de extermínio

Em 10 de abril de 1941, na Segunda Guerra Mundial, as potências do Eixo criaram o Estado Independente da Croácia.

Em 10 de abril de 1944, o bioquímico Rudolf Vrba e o escritor Alfréd Wetzler, ambos judeus, escaparam do campo de extermínio nazista de Auschwitz.

7- Cometa próximo da Terra assustava a humanidade

Em 10 de abril de 1837, o Cometa Halley fez a sua maior aproximação da Terra, a uma distância de 5 milhões de quilômetros.

8- Primeira eleição com participação feminina

Em 10 de abril de 1946, foram realizadas as primeiras eleições com a participação de mulheres no Japão.

9- Legalização da Eutanásia

Em 10 de abril de 2001, a Holanda se tornou o primeiro país a legalizar o procedimento de eutanásia, assunto considerado um tabu em vários outros países.

10- Morte de Teixeira de Melo

Em 10 de abril de 1907, morreu o escritor brasileiro Teixeira de Melo, nascido em 1833. Melo é considerado um dos precursores do regionalismo na literatura brasileira e teve influência sobre os escritores posteriores.

