R70: 'Querem submeter o Brasil a uma ditadura monetária', afirma Gleisi Hoffmann, presidente do PT

Tributação zero

O Senado analisa a isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores para carros com mais de 20 anos.



Ano de eleição

O número de eleitores com 16 e 17 anos cresceu 14,22% em relação ao último pleito municipal, realizado em 2020.

Gleisi Hoffmann (J. Bosco)

"Querem submeter o Brasil a uma ditadura monetária.”

Gleisi Hoffmann, presidente do PT e deputada federal, voltou a criticar neste domingo, 3, a política de juros do Banco Central.

CASA

BATUQUE



O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, confirmou que vai instalar a Casa Bruno de Menezes na antiga residência da artista plástica Dina Oliveira, na Cidade Velha. Desapropriada pelo prefeito e agora compondo o complexo do Palacete Pinho, recém-inaugurado, a propriedade se estende de uma rua à outra no bairro e dispõe de um amplo jardim. A entrada pela Dr. Assis seria a escolhida para a homenagem ao escritor paraense, autor de Batuque, obra de 1939, considerada uma precursora das discussões sobre negritude.



MEMÓRIA



A casa deve abrigar o acervo do escritor, atendendo a uma antiga promessa feita a Marília, filha do escritor, que vive em Santarém. Nascido no bairro do Jurunas, em Belém, Bruno de Menezes é saudado por colocar Belém como referência do modernismo brasileiro. Ele liderou grupos modernistas famosos, como os Vândalos do Apocalipse e Academia do Peixe Frito.

VOTO

INDÍGENAS



A Corregedoria Regional Eleitoral do Pará, comandada pelo corregedor e vice-presidente do TRE do Pará, desembargador José Maria Teixeira do Rosário, vai lançar em abril o “Guia Originários: Sua língua, seu voto, sua representatividade”, em versão escrita e em formato de vídeo. O objetivo do guia é apresentar de forma didática informações importantes para permitir que os povos originários compreendam melhor o processo eleitoral, por meio de sua língua materna.



LÍNGUAS



O trabalho tem apoio da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Estão previstos cinco Guias Bilíngues de línguas indígenas faladas no estado do Pará.

DEFENSORIA

MULHERES



O seminário “Debates para a promoção da igualdade de gênero na Defensoria Pública” está confirmado para o dia 21 deste mês. Embora a parte presencial seja na sede da Defensoria Pública de Manaus, a defensora pública paraense Jeniffer Rodrigues, presidente da Associação das Mulheres Defensoras Públicas do Brasil e uma das palestrantes, garantiu que a parceria com a Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Amazonas (Adepam) será para ampliar o acesso em um evento híbrido em comemoração ao Dia Internacional da Mulher



PALESTRANTES



Entre os palestrantes estão a desembargadora Salise Monteiro Sanchotene, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que abordará o tema “A Experiência de Promoção de Políticas de Igualdade Gênero no Conselho Nacional de Justiça”.



FORMULÁRIO



Já o tema de Jeniffer Rodrigues será “Política de Cuidado: uma Análise de Gênero”. Na ocasião, ela conduzirá o lançamento do formulário “Defensora, quem cuida de você?”. A defensora Melissa Credie, que preside a Adepam, encerrará a programação com uma oficina junto às participantes para a elaboração da “Carta de Manaus”, a qual irá expor as principais demandas das defensoras quanto à igualdade de gênero no âmbito da Defensoria Pública nacional. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD Brasil), as mulheres são as grandes responsáveis pelos cuidados, inclusive não remunerados, de crianças e idosos. Cientes disso, o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) editaram, no ano passado, resoluções que observam as necessidades de trabalho remoto e híbrido para mães e cuidadoras integrantes das carreiras do Poder Judiciário e do Ministério Público.

INTERNACIONAL

PRISÃO



Uma francesa foi presa, na madrugada de ontem, no aeroporto internacional de Belém quando embarcava para a Europa tentando levar 1,6 quilo de cocaína. A droga estava no fundo falso de calçados, guardados na mala despachada. A Polícia Federal informou que a prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina no aeroporto. O voo tinha Lisboa, em Portugal, como primeiro destino, antes de seguir para Dublin, na Irlanda.

Em Poucas Linhas

► Começaram as especulações em torno dos nomes cotados para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O cargo ficará vago no dia 2 de abril, com a aposentadoria compulsória por idade do conselheiro Sérgio Leão, que completará 75 anos.



► O município de Conceição do Araguaia recebeu uma unidade de observação de 30 mudas de uma nova variedade de caju, melhorada geneticamente, proveniente da Embrapa no Piauí. Com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) o município está desenvolvendo a cadeia produtiva de caju para diversificar a renda nas áreas da agricultura familiar.



► O deputado estadual Zeca Pirão (MDB) lançou, na última sexta-feira, o “Movimento Zeca na COP”, com discussões voltadas para a identificação das principais demandas da população em cada bairro ou distrito de Belém para o evento. O foco principal das discussões, diz ele, é referente aos investimentos públicos e privados que serão efetuados para assegurar o êxito da COP 30 na capital paraense.



► Todo o processo de tratamento da água distribuída pela Cosanpa até chegar às casas dos moradores de Belém e Ananindeua pode ser visto de perto com a abertura das visitas acadêmicas à Estação de Tratamento de Águas do Bolonha, que oferece a experiência de conhecer como é tratada a água que abastece os municípios da Região Metropolitana de Belém. Em 2023, mais de 5 mil pessoas participaram das visitas à Estação de Tratamento do Bolonha.



► A Universidade do Estado do Pará realiza hoje, em Salvaterra, no Marajó, a cerimônia da entrega de 56 diplomas revalidados dos médicos que participaram da etapa de Estudos Complementares. A instituição promoveu os Estudos Complementares para os médicos que participaram do Processo de Revalidação de Diplomas de Medicina expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior e não alcançaram a nota mínima na primeira avaliação, realizada ao longo de 2022. Com a documentação, médicos estrangeiros ou brasileiros que estudaram fora do país vão poder exercer a profissão legalmente em todo o território nacional.