Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Arnold Schwarzenegger elege os 6 melhores filmes da história

Estadão Conteúdo

Arnold Schwarzenegger elegeu os seis melhores filmes da história em uma entrevista ao site de crítica especializada Rotten Tomatoes. O ator, conhecido por seu trabalho em filmes como O Predador e O Exterminador do Futuro, ainda classificou a tarefa como difícil. "Quero dizer, há tantos filmes excelentes na história que é muito difícil escolher um ou cinco", afirmou. Confira a lista abaixo.

Westworld - Onde Ninguém Tem Alma

O filme de 1973 conta a história de dois amigos que resolvem passar as férias no Delos, um parque futurístico com vários cenários onde os visitantes podem interagir com robôs.

. Disponível para compra no Google Play

Schwarzenegger classificou o longa como "muito bem feito" e "muito bem escrito".

Titanic

Inspirado no naufrágio do navio Titanic em 1912, o longa ganhou o Oscar de Melhor Filme em 1998. Além de abordar o trágico acidente que tirou a vida de mais de mil pessoas, o filme mostra o romance entre Rose e Jack, dois passageiros da embarcação de luxo.

. Disponível no Disney+

"Ele (James Cameron) constrói todas essas histórias e todos os relacionamentos, todos os personagens diferentes e tudo mais. Tudo foi nota 10", disse Schwarzenegger sobre o filme.

O Poderoso Chefão

Considerado o melhor filme de Francis Ford Coppola, o filme de 1972 conta a história de uma família mafiosa lutando para estabelecer controle nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial.

. Disponível no Paramount+, Telecine e Prime Vídeo

O ator definiu o filme de Coppola como "um dos melhores do gênero".

E.T - O Extraterrestre

Um clássico, o filme mostra a amizade improvável entre um menino e um extraterrestre que ficou sozinho na Terra. A criança tenta evitar que o novo amigo seja capturado e feito de cobaia.

. Disponível na Netflix, Telecine e Prime Vídeo

"E.T. foi uma forma totalmente nova de entretenimento (...) Spielberg fez um trabalho espetacular nisso", afirmou Arnold Schwarzenegger.

Os Imperdoáveis

O filme de Clint Eastwood foi lançado em 1992 mostra um pistoleiro aposentado que volta a trabalhar quando recebe US$ 1 mil para matar os homens que cortaram o rosto de uma prostituta.

. Disponível na HBO Max e no Prime Vídeo

"Eu adorava seus filmes de faroeste e acompanhava sua carreira de perto, depois me tornei amigo dele e o admirei muito", disse sobre o diretor.

A Noviça Rebelde

Outro filme considerado um clássico do cinema, o longa é ambientado em uma Áustria pré Segunda Guerra Mundial. Na trama, uma noviça é contratada para trabalhar como governanta de sete crianças que vivem com o pai viúvo.

. Disponível no Disney+

O ator afirmou que o filme retratou sua terra natal "de uma forma espetacular".

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ARNOLD SCHWARZENEGGER/MELHORES FILMES/ROTTEN TOMATOES
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira

Cantor paraense lança, no dia 6 de setembro, o videoclipe de “Origem”, faixa que dá título ao álbum que mistura rock, poesia e identidade amazônica

01.09.25 12h04

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Novela turca

Conheça a novela turca 'Esaret', estrelada por Cenk Torun

A dizi também é conhecida pelo título em português como 'Cativeiro'

29.08.25 19h00

FAMOSOS

VÍDEO: Após anúncio da Globo, William Bonner apresenta César Tralli à equipe do Jornal Nacional

Encontro entre jornalistas foi registrado em vídeo compartilhado nas redes sociais da emissora

01.09.25 23h42

CULTURA

Amazônia Fashion Week: Belém recebe edição histórica que concilia moda e recursos naturais

Maior evento de moda na região, o Amazônia Fashion Week será lançado nesta quinta (4), no Parque Shopping Belém, com programação focada na produção autoral amazônica em sintonia com avanços tecnológicos

02.09.25 8h00

CARREIRA

Paraense que atuou em Malhação grava pornô com Luiza Ambiel e revela: 'filme adulto dá mais like'

Diogo Venturieri chegou a morar um período na capital paraense antes de se mudar para o Rio de Janeiro. Ele também tem perfis em plataformas de conteúdos adultos.

16.05.25 9h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda