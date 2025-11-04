Capa Jornal Amazônia
Cultura

Ariana Grande pede que fãs 'não desejem o mal' após cancelar vinda ao Brasil

Estadão Conteúdo

Ariana Grande voltou a se pronunciar nas redes sociais após cancelar sua vinda ao Brasil. A atriz participaria da première de Wicked: For Good em São Paulo nesta terça-feira, 4, mas não embarcou por conta da manutenção da aeronave.

"Por favor, não desejem o mal. Fizemos tudo o que podíamos e juro que ninguém está mais chateada que eu, eu juro. Não importa o quão chateados ou decepcionados vocês estejam, por favor, não nos desejem mal nem presumam que não tentamos", escreveu após ser criticada por internautas.

Ela explicou que esperou por esse momento por um ano e que está decepcionada com a situação.

"Enviando muito amor para todos vocês. Espero que tenham uma noite linda e segura. Eu amo o Brasil, sempre amei e sempre amarei", finalizou.

O evento ocorrerá nesta terça, no Suhai Music Hall, Shopping SP Market, em São Paulo.

Confira o depoimento completo de Ariana Grande anunciando o cancelamento da vinda ao Brasil, em português

"Brasil, não acredito que isso está acontecendo e estou muito devastada por estar mandando esta mensagem. Algumas horas atrás, meu time e eu tivemos que desembarcar do avião para a realização de uma manutenção por motivos de segurança, e eu não estarei saindo daqui até uma da manhã, o que significa que não conseguiria chegar a tempo para a première de Wicked: For Good em São Paulo.

Meu time e a Universal tentaram consertar isso de todas os jeitos possíveis, procuramos por todos os voos durante a noite, de manhã, voos com conexão, comerciais e particulares e nada estava disponível ou era possível para que chegássemos a tempo.

Mesmo tentando uma opção particular, precisamos de uma permissão para sair daqui, o que demora para ser obtido.

Estou de coração partido por não poder estar aí com vocês. Nós sinceramente tentamos tudo que podíamos e estou pedindo desculpas do fundo do meu coração. Por favor, mostrem aos meus incríveis colegas de elenco todo o amor que eu desejaria estar mostrando a vocês e tenham uma celebração bonita.

Novamente, sinto muito."

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

