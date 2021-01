'Araçá Quarteto' faz apresentação virtual nesta terça

Música

Festival Arte como Respiro - Edição Música apresenta até o dia 31 de janeiro três shows musicais diários, sempre às 20h. Cada apresentação estará disponível por 24h para visualização no site do Itaú Cultural. Nesta terça, 26, as atrações são: Daniel Sá (RS), Wanderley Monteiro (RJ) e Araçá Quarteto (MG).

A primeira edição do ZporZ Fest Verão, entre os dias 27 e 31 de janeiro, receberá grandes shows de Felipe Cordeiro (28), Jairo Pereira (29), Pedro Altério e Pedro Viáfora (5 a Seco), no dia 30, e João Donato e Donatinho, dia 31. Todos os shows serão transmitidos nas plataformas da ZporZ - Youtube, Facebook e Instagram.

A cantora e compositora Björk se apresenta nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro ao vivo pela série de concertos “Björk Orkestral - Live from Reykjavík em Harpa”. As apresentações serão transmitidas pelo canal do Youtube - Iceland Airwaves.

Teatro e Dança

Espetáculo digital “Bastidores” segue em cartaz até esta terça-feira (26), às 21h30, de forma virtual. Com texto e direção de Cristina Fagundes, o trabalho retrata os percalços de uma equipe para ensaiar uma peça pela plataforma digital. A transmissão é pelo Zoom, acessível via Sympla Streaming.

A programação cultural do Teatro do Sesi Pará inicia com o ator Leonel Ferreira, com o espetáculo lítero musical ‘Um Homem Sem Títulos’. A apresentação será transmitida ao vivo no dia 28 de janeiro, às 20h, pelo youtube.com/teatrodosesipara. Na montagem ele interpreta um escritor que se encontra diante de uma crise criativa e não consegue concluir seu trabalho.

A Federação Estadual de Teatro apresenta a peça “Maria Negra” na última quinta-feira deste mês, dia 28, às 20h30 na live do teatro com Lette Trindade, do grupo Artmanha. A peça sera transmitida pelo Facebook de Fernando Rassy. O espetáculo fala sobre o racismo estrutural no Brasil.

Na Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA no Teatro Aliança Francesa, no sábado, dia 30 de janeiro, às 19h, o grupo se reencontra com um dos seus dramaturgos mais parceiros e recorrentes: Arthur Schnitzler (1862 -1931). A peça escolhida é “Despedida de Solteiro”, com Antoniela Canto, Adriano Bedin, Ariel Cannal e Bruno Barchesi. A direção é de Eduardo Tolentino de Araujo.

A Oficina Cultural Oswald de Andrade está com a programação de janeiro dedicada às artes cênicas e à dança. A maioria das atividades acontece por meio das plataformas on-line da instituição (oficinasculturais.org.br).

Literatura e Arte

O "Noite das Ideias" na próxima quinta-feira (28), a partir das 19h traz mesas-redondas e atrações culturais da capital paraense em diálogo com convidados da Guiana Francesa. O evento é uma realização da Aliança Francesa Belém, em iniciativa da Embaixada da França no Brasil em parceria com o Institut Français de Paris. As atividades serão transmitidas pelo canal do YouTube da instituição e pela TV Cultura do Pará, canal 2, parceira do projeto.

A Amazon realiza o primeiro evento literário de 2021 com a "Semana Amazon de Literatura". Serão 10 dias de mesas e palestras ao vivo, gratuitas e online, do dia 29 de janeiro até 7 de fevereiro. Para assistir às mesas, basta conectar nos horários por meio do link amazon.com.br/semanadeliteratura, no YouTube da Amazon Brasil ou no Facebook de Kindle Direct Publishing (@KindleDirectPublishingBR). Todas as mesas são gratuitas, e não requerem inscrição prévia.

O projeto Amigos da Praça estreou no meio virtual. Ao todo, serão três programas, com 15 minutos de duração cada, divididos entre Sebinho, Oficina de arte com o Gato Mia e contação de história, que será apresentada pelo próprio autor. A atualização será semanal, às sextas, às 16h, no canal Amigos na Praça no YouTube.

No próximo sábado, 30 de janeiro, sempre às 14h, o Itaú Cultural apresenta no site e no canal do Youtube, os últimos episódios da terceira temporada do Caminhos da HQ, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos. Com episódios dedicados a quadrinhos, mangás e tirinhas de humor, a série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores Thiago Spyked e Cora Ottoni.

O Prêmio Barco a Vapor, iniciativa internacional da Fundação SM, está com inscrições abertas para a 17ª edição, até 31 de janeiro. O prêmio valoriza obras inéditas de autores brasileiros de literatura infantil e juvenil nos gêneros romance ou novela. O objetivo é revelar autores, estimular a criação literária e levar textos de qualidade aos jovens leitores de vários países. Informações e inscrições pelo site barcoavapor.smeducacao.com.br.

O Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas para obras ainda não publicadas nas categorias Romance e Conto. Os interessados têm até 19 de fevereiro para concluir o processo de inscrição, que é gratuito e online. O regulamento completo pode ser acessado em www.sesc.com.br/premiosesc.

Exposições

Está aberta a exposição "Encharcada", na Galeria Fidanza, localizada no Museu de Arte Sacra (MAS), com 13 imagens de 11 fotógrafos convidados, que registaram em suas obras os traços de uma Belém ribeirinha. A exposição segue até esta terça-feira, 26 de fevereiro, das 9h às 17h, na Galeria Fidanza (MAS) com entrada franca.

A exposição “Belém, Viva Belém 405 anos: Praças e monumentos” está aberta, no Castanheira Shopping, com programação paralela que envolve palestras virtuais, via redes sociais do shopping, e apresentações musicais para celebrar a cidade. Até esta terça (26), a exposição conta ainda com apresentações musicais ao vivo na praça do shopping e palestras virtuais sobre a história da cidade, no YouTube, Instagram e Facebook do Shopping Castanheira.

Até 29 de janeiro, o Arquivo Público do Estado do Pará (APEP) sedia a mostra "Belém, 405 anos de História e Memória", que traz documentos históricos importantes. A visitação é das 8h às 14h e, de acordo com os protocolos de saúde, será permitida a entrada de até duas pessoas por vez e o uso de máscaras é obrigatório no espaço.

Até dia 1º de Fevereiro, a exposição virtual Coletividade Negra conta com os trabalhos de da fotógrafa Márvila Araújo, e do artista visual Luciano Feijão disponíveis para visitação. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale.

O público pode conferir uma visita virtual guiada da mostra “Beatriz Milhazes: Avenida Paulista”, que reúne cerca de 170 obras dessa artista produzidas entre 1989 e 2020, incluindo algumas inéditas, entre pinturas, esculturas, colagens e gravuras. A exibição virtual reúne obras que estão expostas na sede do Itaú Cultural e no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e pode ser assistida gratuitamente no site itaucultural.org.br. A exposição segue disponível até 30 de maio.

Editais, Cursos e Concursos

Inscrições abertas para o “Manas no Palco - Workshop para produtoras”. O curso intensivo voltado para as mulheres da produção cultural focado no trabalho de coordenação de palco durante um evento. O workshop ocorre de 2 a 4 de fevereiro. As inscrições são gratuitas e para participar, basta enviar o currículo para o email manasnopalco@hotmail.com, explicando o interesse em participar do workshop. São 15 vagas e as inscrições acontecem até o dia 29 de janeiro.

O Festival Felino Preta 2021, organizado pela Associação Felino - Frente de Educação e Cultura do Litoral Norte (SP) - abre inscrições para projetos artísticos relacionados à negritude que estimulem aspectos como afrobrasilidade, subjetividades e emancipação para contribuir com o desenvolvimento das perspectivas culturais e artísticas de pretas e pretos. As inscrições vão até o dia 31. A programação será realizada somente em formato digital, entre os dias 18 de fevereiro e 13 de março, composta por projetos selecionados nas categorias vídeo e por apresentações artísticas de dança, circo, música, teatro, cultura popular, entre outras manifestações. O cronograma e o regulamento estão nas redes sociais @AssociacaoFelino.

O Centro Cultural Atores em Cena, em parceria com a Cia. Discrepantes, abriu a primeira Turma de Teatro Musical. Com duração semestral, o curso será ministrado por profissionais da área que irão te ensinar técnicas de Teatro, Canto e Dança integradas. Devido às medidas de segurança da OMS, o curso tem capacidade reduzida e as vagas são limitadas. O Centro fica na Avenida Nazaré, 435, quase esquina com a Benjamin Constant. O curso começa em 2 de fevereiro, às terças e quintas, das 19h às 21h. Mais informações em 98597-3501.