Aquiles Miguel, o baterista mirim que conquistou a web, se apresenta com o Pink Floyd Project

O pequeno Aquiles Miguel, de apenas seis anos, está fazendo sucesso nas redes sociais e conquistando fãs com seu talento musical. Com uma habilidade impressionante para a bateria, ele já se tornou um fenômeno da internet e, neste sábado (29/03), tem um compromisso muito especial: será o convidado especial no show da banda Pink Floyd Project, em comemoração aos 21 anos do conjunto. O evento ocorrerá no Studio Pub, localizado na Presidente Pernambuco, 277, no bairro da Batista Campos, em Belém, com a banda subindo ao palco às 00h para realizar um tributo.

Apesar da pouca idade, o amor da criança pela música não é algo recente, mas sim uma paixão que foi incentivada desde o seu nascimento. "Antes mesmo do Aquiles nascer, ele já foi meio que planejado para ser baterista, porque eu também sou. O nome dele é uma homenagem ao Aquiles Priester, um grande baterista brasileiro de heavy metal", revela o pai do menino, Hayko Donafa, mecânico industrial e músico amador.

O progenitor conta que não costumava colocar desenhos para Aquiles assistir, mas sim vídeos de bateria. A primeira vez que a criança tocou ao vivo foi com uma bateria eletrônica, com apenas dois anos e meio. O professor musical, claro, sempre foi o próprio pai, que costumava tocar em bandas na noite.

“Ele sempre me acompanhou nos ensaios e, aos dois anos, já estava tocando junto comigo no ministério da igreja em que eu tocava", relata Hayko, visivelmente orgulhoso.

Aos poucos, a paixão de Aquiles pela bateria se transformou em algo mais sério. Em outubro de 2023, ele ganhou sua primeira bateria de verdade e, com ela, começou a se apresentar de forma mais frequente.

"Ele já havia tocado com a banda Burn Souls, acompanhando uma música de tributo à banda americana Strike. A recepção foi tão boa que eu percebi que era hora de investir mais nisso. Comprei a bateria e registramos a marca, e desde então ele tem tocado de verdade", explica. A marca do garotinho é Aquiles Drummer com direito a logo no instrumento e camisa personalizada para se apresentar.

Sucesso

Após vídeos de suas apresentações ao vivo, como a com a banda que realiza tributo ao Iron Maiden, Aquiles viralizou nas redes sociais. "Foi assim que surgiu o convite para ele se apresentar com a banda Pink Floyd Project", disse Hayko.

E o próprio Aquiles já reconhece seus gostos musicais. Ele gosta do estilo heavy metal e tem como bandas prediletas Iron Maiden e Metallica. "Estou animado!", diz com um sorriso, ao ser perguntado sobre a expectativa para participar do show.

Para o menino, o que mais encanta ao se apresentar é ver o público interagindo e gritando seu nome. “Eles falam que sou muito famoso e muito lindo”, contou Aquiles, sobre a reação dos amigos quando souberam sobre seu talento.

Cuidados e orgulho

Embora o show seja uma grande oportunidade para Aquiles, Hayko se preocupa em garantir que seu filho não perca a essência da infância e tenha uma experiência saudável. "Sempre busquei ser uma boa influência para ele. Não bebo, não fumo e tento garantir que ele não se envolva em ambientes onde esses comportamentos sejam comuns. Quando ele se apresenta, ele vai apenas para fazer o show e depois voltamos para casa. Ele não vivencia muito o ambiente de festa e consumo de álcool. A saúde dele, tanto física quanto mental, sempre vem em primeiro lugar. Além disso, sempre usamos protetores auriculares para proteger a audição dele", compartilha o pai.

O orgulho de ver seu filho seguindo os mesmos passos é palpável em Hayko, que vê em Aquiles a continuidade de seu legado musical. "O objetivo de todo pai é ensinar o que há de bom para seu filho. Ensinar as coisas que você gosta, como ouvir música de qualidade e, no meu caso, tocar bateria. O legado musical que deixo para ele é para que continue essa tradição", reflete.