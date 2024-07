Atleta brasileiro nas Olimpíadas 2024 viraliza em vídeo de quando era criança: ‘Sonho ir pra França’

O atleta brasileiro de badminton Ygor Coelho viralizou ao compartilhar um vídeo de sua infância. Em Paris, para a disputa dos Jogos Olímpicos 2024, ele relembrou a determinação de quando ainda era uma criança e já sonhava em disputar os Jogos na capital francesa.

"Eu estou batalhando, treinando forte, ralando o pé, estou me machucando, mas eu estou tentando. O meu sonho é ir para França e jogar as Olimpíadas pelo Brasil", disse ele, ainda criança, no vídeo.

Como mostrado no vídeo, o sonho se concretizou, já que o atleta está em Paris para representar o Brasil no badminton com Juliana Viana. Os dois disputam as categorias individuais masculina e feminina, e realizaram, no último sábado (20/7), o primeiro treino na Arena Porte de la Chapelle, local onde ocorrerão os jogos da modalidade.

Aos 27 anos, Coelho já marcou história ao ser o primeiro brasileiro a disputar badminton em Jogos Olímpicos, tendo feito sua estreia na edição do Rio de Janeiro, em 2016.