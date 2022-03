Apresentador sente forte dores no peito e é levado às pressas para hospital

O apresentador do programa "Balanço Geral", Reinaldo Gottino, sentiu fortes dores no peito nesta quarta-feira, 23, e foi levado às pressas para o hospital. Segundo informações do portal iG Gente, ele saiu de ambulância da emissora.

VEJA MAIS

A Record confirmou que o apresentador teve uma indisposição antes de entrar no ar e precisou ser afastado, mas não deu informou sobre a gravidade e seu atual estado de saúde.

Por conta do ocorrido, William Leite foi escalado de última hora para substituir Gottino no comando do "Balanço Geral".

(Estagiária Painah Silva, sob supervição da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)