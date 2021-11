Yago Pikachu passa mal e desmaia em partida entre Fortaleza e Palmeiras

O jogador paraense Yago Pikachu deu um susto no jogo entre Fortaleza e Palmeiras, realizado na noite de sábado, na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na reta final da partida, o meia, que já tinha sido substituído, caiu desacordado na beira do campo e precisou receber atendimento médico. Ele foi levado pela ambulância já acordado, mas ainda sob cuidados médicos. Segundo a informação divulgada pelo clube, foi uma queda de pressão.

“O homi pegou um pouquim de carga e ficou bem. Yago Pikachu teve uma queda de pressão chamada lipotimia. Ala está bem e foi liberado pela ambulância ainda na Arena Castelão, retornando a pé para o vestiário”, informou o Fortaleza.

O jogador também usou a rede social para informar que estava bem.

O Leão de Pici venceu a partida por 1 a 0, com gol de Robson. Além do desmaio de Pikachu, o jogo ainda teve a briga entre Weverton e Gustavo Gómez, ambos jogadores do Palmeiras.